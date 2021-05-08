美國國務卿布林肯今天在聯合國安全理事會的會議中含蓄地抨擊俄羅斯和中國，他警告，某些強國的行為替他國做出了為惡卻不受懲罰的示範。今天會議的主席是中國外長王毅。

輪值安理會5月份主席的中國召集了這項商討多邊主義的會議，此時世界兩大經濟體美、中2國正在聯合國競逐影響力。美國總統拜登在中國走向獨斷的情況下，試圖重申美國傳統的領導地位，一反前總統川普偏好的單邊主義作風。

布林肯強調，各國必需遵守國際承諾、關注人權並尊重主權平等原則。

他說：「當聯合國會員國、特別是安理會常任理事國違反這些規定並阻撓對違反國際法的國家究責時，就會發出一種訊號，宣告其他國家也能違反那些規定而不必承擔任何後果。」

美國指控，中國打壓新疆職業培訓中心的維吾爾族穆斯林是種族滅絕行為。中國則否認暴行指控，宣稱設法要撲滅極端主義、

布林肯說：「堅持對內管轄權並不表示可以為所欲為，對人民加以奴役和刑求、使之消失和施加種族清洗，或以其他方式來侵犯人權。」（譯者：張佑之）11000506

(中央社)