案1145的諾富特外包商水電工足跡遍布蘆洲，引發軒然大波，個案更曾在4天內造訪皇爵飲料店2次，引起五月天主唱阿信留言問「真的這麼好喝嗎」，意外引發討論。對此皇爵也在臉書回應，宣布名字有「五月天阿信」5個字中任何一字，就能享有免費喝一杯飲料優惠。

皇爵飲料店7日晚間PO文「阿信的心聲我們聽到了」，宣布蘆洲中華店與三重商工店將在8日回歸，更表示8日開始到20日，只要身份證名字裡有「五」「月」「天」「阿」「信」其中一個字，就能免費喝一杯飲料，但這段期間為了防疫，不會提供內用。

阿信留言問「真的那麼好喝」，引發粉絲暴動留言朝聖。(圖／衛福部臉書)

網友看到後也相當開心：「名字沒有這5個字照樣推」、「從小喝到大，真的好喝」、「因為阿信，周末要來去點一杯支持」、「阿信快點來喝啊」、「阿信幫忙打廣告，你們也給與最好的回饋，讚喔」、「這波免費工商賺大了」。

根據指揮中心公布的足跡，案1145先是在4月26日晚間9點15造訪皇爵蘆洲中華店，待到隔日凌晨0點30分才離去，29日中午在蘆洲吉野烤肉飯用餐後，晚間9點半再度造訪皇爵飲料店，並待上一個多小時，只是這次前往的是三重商工店。消息傳出後，店家也緊急停業消毒，五月天阿信也在衛福部臉書留言「真的那麼好喝嗎？」，引發熱議，1.4萬名網友按讚、500多人留言，衛福部小編也幽默留言「不懂飲料，但懂防疫，要喝飲料，要出門，記得口罩要戴好，維持手部清潔唷，就算有洋蔥讓你流淚，也不要直接用手擦」。

在此謝謝大家對皇爵的支持與加油打氣💪 店面已多次進行全面消毒 公司主動安排全體員工於醫院做完核酸檢測，檢測結果皆為陰性👏 請大家放心❤️❤️❤️ ⭐️皇爵蘆洲中華店/三重商工店，即將在5月8日強勢回歸❗️❗️❗️ ⭐️「阿信」您的心聲我... 由皇爵-蘆洲/三重/新莊店發佈於 2021年5月7日 星期五

(中時新聞網)