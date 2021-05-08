便利超商競爭激烈，必須不斷推出新產品才能吸引顧客。全家多年前推出現做霜淇淋後，受到不少人喜愛，上月底推出的「東方美人茶」更是吸引一大票人，一名女網友朝聖購買，拿到實品後被份量嚇呆，直說「足足7.5圈」。
女網友在《Dcard》PO文「被我遇到7.5圈的東方美人茶冰」，她說自己被板上狂推的東方美人茶霜淇淋燒到，忍不住跑到超商朝聖，沒想到還沒進店內，就看到一個女生，拿著超大支的霜淇淋走出來，便興奮衝進去買一支。
「果然沒讓我失望」，原PO說自己拿到一支特大號的霜淇淋，上面足足有7.5圈，雖然裝的歪歪的，但實在有夠幸福，也附上照片證明自己所言不假，更透露是在北投捷運站出來右轉的全家購買的。
原PO表示，店員擠完霜淇淋後，自己也笑瘋了，照片曝光後引發網友暴動留言：「店員今天心情很好哦」、「這是比薩美人茶吧」、「這怎麼擠的啦」、「這角度太荒謬了...」、「這是陶珠隱園吧」、「一看就知道是北投捷運旁邊那家，上次買草莓口味也是幫我擠好擠滿」、「是短頭髮店花嗎」，甚至釣出正妹店原本人留言：「就是我啦XD」。
(中時新聞網)
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