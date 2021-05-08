媒體《美麗島電子報》4月下旬發布台中市長盧秀燕民調，指出盧秀燕施政滿意度、信任度皆突破7成。輿情民調網站《TPOC台灣議題研究中心》分析發現，盧秀燕在「交通、長照、市政、民生」議題等政策表現，好感度皆相當優異。而中火、萊豬等議題聲量雖是最高，但好感度較不佳，台中市是否有望作為國民黨2022選戰利基，值得觀察。

《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情監測」分析發現，盧秀燕近半年的政治、市政相關議題，可發現交通、長照等政策，表現皆相當優異。其中雙十公車網路好感度（P/N值）高達13.67，近期開通的中捷也表現不俗，正面聲量高過負面聲量，顯示網友對於中捷相當買單，對盧秀燕的好感度有加分效果。

反萊豬部分好感度最低，僅有0.15，不過細究其中發現，聲量多來自去年盧對AIT處長酈英傑表示反對一事，引起不少批評萊豬聲浪，無怪乎影響好感度表現；而去年頻頻躍上新聞版面的中火交鋒，是盧秀燕競選時主打的核心政見，好感度僅有0.24，聲量表現也屬欠佳，或多或少也暴露未來的空戰弱點。

《TPOC台灣議題研究中心》進一步抓取各議題的發酵時間，並比對和盧秀燕同時期聲量的關聯性。發現決定盧秀燕網路形象的因素以全國性議題為主，前3名分別為中火空污、反萊豬議題及限水議題，關聯性均達0.86以上，3個議題牽涉範圍遍及全台，聲量也高達23268則，顯示盧秀燕從地方市政出發，現今議題話語權已提升至全國層級；另外，長照政策的關聯性也達0.79，好感度更有4.77，顯示中市府因應長壽社會推出的醫療與社福政策相當得民心，並擴及服務對象（高齡者）以外的對象，包含家人、相關產業或是網路社群。

(中時新聞網)