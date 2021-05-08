商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者，可到全台31家醫院預約接種疫苗，自付醫院掛號費、診察費、注射費等，但免收疫苗成本費用。前民進黨立委沈富雄坦言，即使要出國，他也不會去施打疫苗，因為打了以後，出國回來還是要居家檢疫兩個禮拜。

沈富雄7日在政論節目《少康戰情室》中表示，接種疫苗，如果他原先是排在第四類，卻被搞到第八類，現在變成可以施打。沈富雄說，如果是他，他不會去打疫苗，即使要出國，他也不會去打，因為打了疫苗，出國回來以後，還是要居家檢疫兩個禮拜。因此他要等政府廢除這個規定，才要施打。因為美國已經研究過，打了兩針疫苗，有了抗體，得病的風險是低於5%；若他個人沒有風險，帶病回來再傳給別人的風險更低，那為什麼還要居家檢疫兩個禮拜？總之這個規定若不改，為什麼要施打疫苗？

沈富雄表示，陳時中不敢講的，他今天幫他講出來。陳時中說17日才解除危機，他7日提早替陳時中宣布，「危機已經過了」。桃醫事件跟華航機師事件，完全是一個翻版，桃醫事件是一個病人帶病進來，華航是有10個機組人員，但他們搞砸的人數完全一樣。桃醫案那個病人搞砸了7個醫護人員，而華航10個機組人員搞砸了諾富特7個員工，7個對7個，而這7個再加上機師，搞砸了4個家庭，桃醫事件也搞砸了4個家庭。桃醫事件疫情，並未變成社區感染；他也預言，華航、諾富特染疫案，變成社區感染的可能性是零。

針對疫情，沈富雄建議，陳時中該做的就去做、該消毒就去消毒，照SOP去做。但不要聳人聽聞、故作緊張，比如不該讓本來不應停業的、經濟不應受到傷害的，也無辜受到損害。

(中時新聞網)