民進黨鬧出染黑風波，兼任黨主席的總統蔡英文為黨內未明確落實排黑條款而道歉。外界有聲音認為，蔡英文應該要主動請辭黨主席。前民進黨立委沈富雄卻表示，國策顧問黃承國自稱「絕對不是黑道」，但他再怎麼講不是黑道，卻還是眾人的焦點，所以他應該辭職。

沈富雄7日在政論節目《少康戰情室》中表示，如果他是黨主席，排黑他會從自己做起，因為黑道眼睛很亮，他們會看這是什麼朝代，今天這個朝代的皇帝是怎麼樣的一個人。若一看這個皇帝不得了，那大概沒搞頭了，大家就收斂一下，所以要從黨主席自己做起。

沈富雄認為，蔡英文這次的道歉，其實算很快，不算慢，但是她又是文青式、蒼白式，看來沒有誠意。因為蔡英文曉得不道歉，沒有辦法止血，但若她道歉的太露骨，臉又拉不下來。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，若蔡英文真的認為應該為黑道入黨風波道歉負責，應該要主動請辭黨主席。沈富雄指出，國策顧問、民進黨前台北市主委黃承國說，他出生草莽，人在江湖，但不是黑道。台灣民意基金會董事長游盈隆要蔡英文辭職，如果黃承國聽進去，他就曉得，他再怎麼講不是黑道，但還是眾人焦點的重心；所以他應該跟蔡英文講，「因為我太愛妳、我太愛這個黨、我太愛台灣了、我太愛這個國家了，所以雖然我不是黑道，雖然今天這件事情跟我無關，我還是辭了。因為我不辭，害了大家。」不過，現在民進黨各地黨部主委，包括蔡英文在內，都把重點放在趙介佑。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)