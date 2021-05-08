屏東05：24規模4.6地震 最大震度屏東縣3級 05:562021/05/08 中時新聞網 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 8日清晨05:24:14屏東縣霧台鄉發生規模4.6地震。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清晨地牛翻身！8日清晨05:24:14屏東縣霧台鄉發生規模4.6地震，地震深度5.0公里，震央位於屏東縣政府東方34.6公里（位於屏東縣霧台鄉）。 地震度為：屏東縣3級、台東縣2級、高雄市2級、台南市、花蓮縣、嘉義縣、雲林縣1級。不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。 屏東原百貨8日開幕 系列活動精彩可期 新北6校校慶 遇疫情全停辦 (中時新聞網) #地震 #屏東縣 #05 #24 #規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 T6.1 Caravelle奪2021車訊風雲獎最佳進口大型MPV 福斯商旅多項財務方案同慶啟動 12:112021/05/07 汽車情報-優惠快訊 母親節天氣出爐 周末飆36度防午後雷雨彈 22:332021/05/07 生活 陸港觀盤－人口紅利＋政策支持 A股展望佳 04:102021/05/07 全球財經 本田先開槍 車市恐吹漲風 04:102021/05/07 財經要聞 陸外匯儲備規模 增近300億美元 17:292021/05/07 財經 人民幣中間價升217個基點 人行百億逆回購 10:492021/05/07 財經 《國際經濟》不只4月 美國新增就業數估連月破百萬 17:072021/05/07 財經 張育美 打造大健康科技島 04:102021/05/07 地方新聞 屏東唐榮國小裁併校傳聞 屏縣府批：根本子虛烏有 20:042021/05/07 寶島 拜登改口支持暫棄疫苗專利 04:102021/05/07 全球財經 《文創股》橘子首季每股盈餘1.76元 今年預計兩款新遊戲上市 08:022021/05/07 財經 生活熱門新聞 下雨了！鄭明典被雷聲吵醒 一圖曝台灣平行時空 - 生活 百元剪髮到底賺什麼？內行曝：靠這招獲利驚人 - 生活 駕訓班驚見「龍捲風」 萬人看傻：路考地獄級難度 - 生活 考上卻不想念 75級分學霸棄台大醫學系！選擇曝光竟是這科系 - 生活 新北6校停辦校慶 侯友宜：校園採最嚴格標準 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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