清晨地牛翻身！8日清晨05:24:14屏東縣霧台鄉發生規模4.6地震，地震深度5.0公里，震央位於屏東縣政府東方34.6公里（位於屏東縣霧台鄉）。

地震度為：屏東縣3級、台東縣2級、高雄市2級、台南市、花蓮縣、嘉義縣、雲林縣1級。不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

(中時新聞網)