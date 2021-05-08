巴勒斯坦醫生和以色列警方表示，耶路撒冷的艾格撒（Al-Aqsa）清真寺院區爆發衝突事件，至少14名巴勒斯坦人和3名以色列警察受傷，為伊斯蘭教第3聖地罕見衝突對抗。

法新社報導，警方發言人巴德（Waseem Bader）表示，在「暴徒」向警察丟擲石塊、瓶子等物體後，警方以武力驅散「暴力騷擾」。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）表示，至少14名巴勒斯坦人受傷，多人頭部和眼睛遭以色列警察發射橡膠子彈打中。

根據巴勒斯坦媒體，以色列安全部隊在艾格撒清真寺外列陣，法新社特派員見到煙霧從這個地區升起。

巴德說，警方進行逮捕但人數不明，另有3名警察受傷。

這次衝突發生在齋戒月最後週五祈禱期間，此時以巴在東耶路撒冷和以色列佔領的約旦河西岸暴力衝突加劇。

今天稍早，以色列邊界警察指出，3名巴勒斯坦人在約旦河西岸以步槍攻擊警察，警方還擊打死其中2人並打傷第3人。（譯者：徐睿承）1100508

(中央社)