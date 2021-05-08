出道14年的張愛雅，前幾年隻身到大陸發展，轉型演員拍戲，證明自己不是「傻白甜」，更非溫室裡的花朵。到西雙版納拍武打戲時，張愛雅搞得全身是傷，卻也期待持續挑戰不同的角色，「我沒有那麼嬌柔！」不過面對愛情，張愛雅屬於傳統到不行的小女人，甘心傻愛為對方犧牲所有，目前單身的她，仍期待有天可以嫁給「對的人」。

張愛雅在陸劇《超神保鑣》中挑戰動作戲，展現不同以往的面貌。（圖／有魚娛樂提供）

偏好簡單率性穿搭的張愛雅，平常以Ｔ恤或白襯衫搭配牛仔褲就出門，工作時則挑戰不常穿的公主風。她這次展示三套優雅穿搭，也帶來收藏的搭配好物。

RUSLAN BAGINSKIY報童帽／約10,000元（攝影／戴世平）

張愛雅從小被媽媽灌輸「女人的質感，是從小細節看出來的」，因此特別期勉自己成爲有質感的女性。長時間觀察媽媽穿搭的她，學會欣賞精品的雋永，比起換季速度很快的衣服，更推薦投資包包，「包包可以用很久，我十八歲買了LOUIS VUITTON水桶包，十五年後的現在還在用。」她更透露，常常拿媽媽的包包來揹，「媽媽眼光好又惜物，她在我出生前買的DIOR、GUCCI包包，買了四十年都還在用。」

傾心廢包 不嫌棄容量

某次到澳門旅遊，張愛雅入手別號「方盒子」的LOUIS VUITTON「Petite Malle手袋」，「我一直很喜歡方盒子，最常見的是老花款，三年前在澳門看到這個紅色特別款就買了，今年開始流行『廢包』，揹出門被好多人問。」雖然它容量小，只裝得下口紅、信用卡，連手機都必須另外手拿，但不影響她對包包的愛，「我平常喜歡穿黑色系，但媽媽又說穿全黑會不禮貌，揹這個紅色包包，她就覺得ＯＫ，我覺得也很畫龍點睛。」

（攝影／戴世平）

LOUIS VUITTON Petite Malle手袋／約20,000萬（攝影／戴世平）

HERMÈS卡包（閨密贈送）（攝影／戴世平）

另外，張愛雅帶來的幾款錢包，都是來自好友的愛，頗具情感意義，LOUISVUITTON小錢包是夏和熙送的生日禮物，「有次我跟他說這個很好看，隔一、兩個月我生日，他就買給我，很謝謝他的心意。」

LOUIS VUITTON小錢包（夏和熙贈送）（攝影／戴世平）

張愛雅三年前到大陸發展時，劉品言送她一只HERMÈS皮夾，「她說希望把她賺錢和積累的努力傳承給我，這是我人生第一只HERMÈS，非常有紀念價值，現在都有在用。」另一只HERMÈS卡包則來自圈外閨密，「我收到時大哭一場，很感動朋友體貼我的需求。」

HERMÈS皮夾（劉品言贈送）（攝影／戴世平）

混搭配飾 走時尚前端

飾品也是張愛雅很重視的配件，開始工作賺錢後，她買了TIFFANY & Co.的鑽戒犒賞自己，羅馬戒則跟媽媽的鑽戒混搭配戴。不過，張愛雅大學時熱愛各種圈圈耳環，「那時候被笑是公車拉環，但現在戴很好看，簡單搭配就像走在時尚尖端。」

（攝影／戴世平）

TIFFANY & Co.50分鑽戒／約60,000萬（攝影／戴世平）

張愛雅媽媽的鑽戒（攝影／戴世平）

TIFFANY & Co.18K金羅馬數字戒指／約40,000萬（攝影／戴世平）

張愛雅媽媽的金項鍊（攝影／戴世平）

張愛雅最近喜歡垂墜式耳環，好友丫頭投其所好，送她做為生日禮物；她也自己投資CHANEL字母耳環，不僅好搭配，各種場合都能戴；朋友創立的飾品品牌KEIRA，則可滿足她不同面向的穿搭，款式豐富又多變。

KEIRA星星耳環／490元（攝影／戴世平）

CHANEL字母耳環／約30,000元（攝影／戴世平）

SAINT LAURENT YSL Logo流蘇耳環（丫頭贈送）（攝影／戴世平）

KEIRA幸福櫻桃銀針耳環／365元（攝影／戴世平）

KEIRA金圈耳環／390元（攝影／戴世平）

三十三歲的張愛雅，感情世界始終是焦點，上有九十歲父親和七十四歲母親的她說：「會希望讓爸媽看到幸福的我，但我不會為了交差了事就不挑對象。結婚是期望，但有沒有達成，不是絕對的，婚姻還是看緣分，不會強求，更不會為了爸媽而勉強嫁了，還是希望嫁給愛情。目前有追求者，但沒有適合的。」她自認，在愛情裡是傳統小女人，但在遇到「對的人」之前，現階段先顧好自己，才有能力照顧家人。

突破自我 想跨界主持

過去張愛雅跟許孟哲有過三年情，分手時哭得肝腸寸斷，每每被媒體問起，她都大方祝福對方，不口出惡言、拿捏說話分寸，守好優雅底線，「我一直都無愧於心，沒有做愧對任何人的行為，我很坦蕩蕩。」

相當珍惜家庭時光的張愛雅，最近跟爸媽、2個姊姊一起拍攝全家福。（圖／有魚娛樂提供）

三年前赴陸發展的張愛雅，因為爸爸罹患失智症而返台陪伴，也開始思考在台灣接主持工作，「之前一直錯過主持機會，希望下半年在台灣能有新節目，我便宜又好用喔！」她先前到大陸拍攝的網劇《超神保鑣》最近上檔，武打戲多又要吊鋼絲，「以前覺得自己無法武打，到現場那種情況就是能辦到，每天都前滾翻、側滾翻。發現很多以為無法做到的，其實都能做到。」未來也想繼續挑戰，顛覆對自己的認知。

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(中時新聞網)