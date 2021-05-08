因4月就業數據令人失望，引發市場預期美國政府將維持財政和貨幣刺激，美股今天收紅，道瓊工業和標準普爾500指數創歷史新高。

道瓊工業指數終場上漲229.23點，或0.66%，收在34777.76點；標準普爾500指數上漲30.98點，或0.74%，收在4232.60點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲119.40點，或0.88%，收在13752.24點。（譯者：徐睿承）1100508

(中央社)