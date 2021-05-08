新北市前市議員李婉鈺。（圖／王子瑄攝）

圖為李婉鈺2016年7月6日宣誓就職新北市議員。（圖／本報系資料照）

去年競選立委失利後，素有「話題女王」之稱的李婉鈺，動向也仍受關注。她近日接受《中時新聞網》訪問時表示，落選後她赴東歐旅遊，途經捷克時被19世紀奧匈帝國的伊莉莎白皇后（Empress Elisabeth）事蹟感動，期許自己為台灣貢獻一己之力，不僅自歐募集2千逾片口罩回台更默默行善；她並透露，不少地方人士其實一直在等她，而她也在「等一個人」，那個人就叫「靈感」。

李婉鈺日前接受《中時新聞網》獨家專訪，透露自己落選後去書店買了7本旅遊書，隨即遠赴東歐旅遊，以一個背包客的視角重新體驗人生百態。途經捷克時，聽聞暱稱「Sisi公主」（茜茜公主）的伊莉莎白皇后相關事蹟，被其風華絕代與萬民愛戴所感動，自勉也能效法她，為台灣貢獻一己之力。

新北市前市議員李婉鈺。（圖／王子瑄攝）

李婉鈺指出，當她正思考東歐之行是否繼續時，看到台灣人瘋搶口罩的新聞，內心非常不捨，興起在歐洲買口罩寄回台灣的念頭，但礙於口罩在當地不能大量購買，故她四處蒐集口罩，最終募集2千逾片口罩回台捐贈給需要的人。奇妙的是，她回來隔天西班牙疫情淪陷，歐洲各國大封鎖，她認為這是上天最好的安排，冥冥中就是要讓她回到台灣，爲台灣人這片土地貢獻。

談到2022年是否參選以及會否重返政壇，李婉鈺坦言，地方人士勸進之聲不斷，好像呈現「我們在等一個人」的狀態；但她其實也在等一個人，這個人就叫「靈感」，至於靈感是什麼？她說是一種秉持著使命不斷探尋的過程，所以現在不會也沒法回答選或不選，就是一塊不斷學習的海綿。

新北市前市議員李婉鈺。（圖／王子瑄攝）

至於目前狀態，李婉鈺表示，她現在潛心學習茶道與花道，把這10年沒機會學的東西一次學起，畢竟過去擔任民代期間，每天一大早眼睛睜開就是選民服務與質詢，自己的時間、空間不斷被壓縮。她也將在母校文化大學教授老齡化與都市規劃相關課程，她雖身為建築博士，但建築是一門「與時俱進」的專業，她認為自己脫離建築業許久，早已不能稱之「專業」，故重回校園對她而言，除了是教學更是學習；尤其台灣邁入高齡社會，相關議題是必須被正視的，而台灣在這方面的討論與人才，也仍相當缺乏。

此外，李婉鈺指出，歐洲之行讓她想發展一門，既能展現歐洲精品質感又能幫助台灣人的事業，但目前她尚在尋找「靈感」中，同時她也打算跨足直播事業。提到外界對她的諸多評論與誤會，李發出爽朗的笑聲表示「常常很無言」，強調期待未來能在直播中，讓大眾透過第一線直接互動，更了解真實的她是怎樣的人。

至於為何會選擇進軍直播？李指出，這是聽了老友王湧的建議，「湧哥」是媒體人出身，擁有豐厚的經驗與人脈，兩人都認同，直播是當今重要的傳播媒介，而且是全台灣所有人都能同時看見的，大家現場「有冤報冤有仇報仇」，把所有事情都一口氣說清楚、講明白，就沒有任何懸念了。

(中時新聞網)