台北捷運萬大線電聯車外觀塗裝票選活動正如火如荼地展開，共有6款車體塗裝供民眾票選，目前6款樣式都各有擁護者，暫居1、2名的塗裝設計票數差距不到2000票，戰況相當激烈。

台北捷運局機工處為感謝民眾踴躍參與票選，特別加碼提供50份限量版萬大線電聯車造型隨身碟，讓參與民眾搶先擁有票選出爐的設計款USB，預期將被捷運迷視為收藏珍品。

捷運局提醒民眾，線上投票將在16日截止，民眾每天都可至活動官網投票，參與投票就有機會獲得知名品牌筆記型電腦，及限量萬大線電聯車造型USB等總價值超過15萬元的獎項。

捷運萬大線預計2025年底完工，捷運局日前邀請民眾針對6款萬大線電聯車外裝塗裝進行票選，塗裝設計包含以萬華地區古今交錯為發想的第1款「熱情活力」、第2款「勇往直前」，以竹林綠意萬大線第2期行經樹林沿線意象的第3款「寧靜自在」、第4款「從容不迫」，及同萬大線行經新店溪及大漢溪般穿梭的第5款「朝氣蓬勃」、第6款「成熟穩重」等6款，目前各款樣式都有其擁護者，網路討論熱烈，票選競爭過程也相當激烈，暫居1、2名的塗裝設計票數差距不到2000票。

捷運局指出，將以票選出爐的萬大線電聯車外觀塗裝限量製作造型USB，預期將被捷運迷視為限量收藏珍品，民眾只要至活動官網參加投票，就有機會獲得「MacBook Pro」、「SONY WH-1000XM3 無線藍芽主動式降噪耳機」、「Apple Watch Series3 智慧手錶」等多項大獎，線上票選將在16日截止，民眾每天都可投1票，每次投票都能增加中獎機會，最後萬大線車體票選結果，及各大獎項得主將於21日公布。

為了讓更多民眾看見萬大線目前的工程進度，捷運局1日勞動節當天特別舉辦「親子樂高動力科學營」，邀請親子家庭一同製作捷運動力車。過程中並帶領民眾瞭解萬大線目前工程進度。

此外也特別邀請永平國小學童，前往萬大線主題展一同開箱，過程中小朋友不僅到中和站展區闖關，還到中正紀念堂站展區進行VR體驗，搶先觀看列車外觀與內裝設計。除了認識萬大線的路線工程，也讓小朋友參與票選喜愛的外觀塗裝。

捷運局表示，捷運萬大線第1期整體工程進度超前，為讓萬大線和你的日常搭上線，辦理多項系列活動，除了讓更多市民朋友認識萬大線，也參與捷運萬大線逐漸完工的過程。捷運局說，希望透過活動號召民眾參與票選，讓萬大線列車的外觀塗裝由你決定。

(中時 )