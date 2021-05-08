紐奧良鵜鶘8日宣布，主力前鋒錫安威廉森(Zion Williamson)左手無名指骨折，被迫無限期休兵！從該日對戰費城七六人的比賽開始算，鵜鶘只剩最後6場比賽（30勝36敗排名西區第11），除非他們晉級季後賽，不然威廉森相當於本季報銷了。總管大衛葛瑞芬(David Griffin)批評這是聯盟裁判缺乏作為的結果。

Play Zion Williamson fractured his left ring finger Tuesday vs Warriors. pic.twitter.com/eJOMNwfk00 — Tas Melas (@TasMelas) May 7, 2021

葛瑞芬說：「他受傷是因為聯盟允許在禁區合法獵殺錫安威廉森，他每天都在禁區被打得很慘，甚至還有別隊球員表示不會停止這麼做，反正裁判又不吹哨。」

錫安威廉森太強壯了，對手不使出足夠力量就無法打斷他的動作，即使對一般人來說是很粗暴的犯規，到他身上有時候就看不出來他有被犯規。名人堂球星俠客歐尼爾(Shaquille O'neal)也有相同的困擾，葛瑞芬表示自從俠客歐尼爾以來，威廉森是首位遭到對手「合法獵殺」的禁區球員。

邁入NBA生涯第2季，威廉森場均27分、7.2籃板、3.7助攻，投籃命中率61%都比菜鳥球季增長，特別是投籃命中率一舉突破6成。他上個月對戰騎士半場繳出25分，在內線一直打根本沒人擋得住。但是本周對戰勇士，威廉森在一次爭搶籃板時被弄傷左手手指，緊急處理後他就直接退場了。由於威廉森的慣用手是左手，他必須完全復原才能歸陣。鵜鶘與第10名的馬刺還有1.5場勝差，只要打進前10名就還有機會進入附加賽。

(中時新聞網)