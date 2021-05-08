接受外科手術後，除了傷口的照料與復原外，手術疤痕也是患者在意的事項之一；然而，到底該如何減輕術後疤痕呢？王立文婦產科診所施俊宇醫師表示，在手術拆線後但傷口仍未癒合的階段，建議可以使用免縫膠帶來促進傷口平整癒合，同時也可對傷口加壓以預防疤痕增生，持續使用就可達到減緩疤痕生長的效果喔！

接受外科手術，身上多了一道傷痕，該如何才能避免疤痕形成呢？施俊宇醫師表示，建議可在拆線後使用免縫膠帶來固定傷口，不僅有助傷口癒合，同時也能抑制疤痕增生！

施俊宇醫師說明，免縫膠帶又稱為美容膠帶，適用於線性、乾淨的傷口使用，像是刀傷、割傷，或是剖腹產、外科手術縫線傷口，在拆線後傷口仍未完全癒合時使用有助促進傷口平整癒合，並可提供加壓壓力，持續使用將有助減少突起的疤痕增生。

免縫膠帶的用法。(圖/健談提供)

然而，施俊宇醫師也提醒，在使用免縫膠帶前須先清潔傷口，建議先用生理食鹽水浸濕的棉棒將分泌物擦拭乾淨，待傷口乾燥後再貼上免縫膠帶。

使用免縫膠帶需注意與傷口呈垂直狀，先黏貼於傷口中間，其次是傷口兩端，再依序將中間部分填滿。若傷口仍有分泌物時，建議間隔0.2至0.5公分黏貼，以利分泌物排出；若為乾燥傷口時，則可緊密黏貼整條傷口。

免縫膠帶主要用途在於固定傷口，若膠帶沒髒污或翹起時，建議5至7天更換一次即可；但若傷口出現紅腫熱痛等症狀時，建議應停止使用，並立即就診檢查。

施俊宇醫師也提醒，在更換免縫膠帶時，建議應小心從兩側向中間方向撕起，切勿心急用力撕起，以免破壞新生皮膚。此外，免縫膠帶是不防水的，因此建議可在外層多貼上一個防水貼片，以保持傷口清潔與乾燥。

(中時新聞網)