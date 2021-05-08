台灣駕訓班出現「龍捲風」，讓在場練車的學員都看傻，引發網友熱議，堪稱是地獄級的路考。（圖／翻攝自路上觀察學院）

考照大魔王！一名網友分享一段影片表示，駕訓班驚見龍捲風，將地上的塵土吹了起來，急速旋轉移動，旁邊還有學員正在練車，畫面吸引近萬人朝聖，不少網友打趣的說，沒想到駕訓班這麼厲害，還有這種路況模擬器，看來駕照是越來越難考了。對此氣象局則解釋，這是塵捲風，陽光高溫曝曬之後，造成小型的上升氣流。

一名男網友昨在臉書社團《路上觀察學院》分享一段影片表示，駕訓班的新考題！從畫面中可見，駕訓班練習場中突然出現一個小型「龍捲風」，把地上的灰塵和小砂石通通捲到空中幾公尺高，接著開始高速轉圈，S型往旁邊移動，讓一旁正在練車的學員們紛紛看傻了眼，不知所措。

影片吸引近萬人朝聖，不少網友也留言討論，「教練：左前窗看到龍捲風，再方向盤右轉打到底就能停進去了，很難？」、「教練：連龍捲風都過彎過得比你好」、「為什麼繳一樣的錢他們的比較好玩」、「臨時的BOSS級考題：請閃避龍捲風」、「龍捲風：今天一個也別想拿到駕照」、「現在考駕照這麼硬派嗎？」

也有許多網友看了影片打趣說，這是地獄級難度的路考，好險駕照早就考起來放了，現在的路考真的越來越難。「有人再不考，越來越難」、「沒想到駕訓班這麼強，有這種路況模擬器」、「考題難度增加」。

根據《中視新聞》報導，在駕訓班練車驚見龍捲風，在場學員表示「保命更重要」，因此有人表示會先倒車，因為前面有危險；也有人說會先停下來，讓龍捲風通過。不過，一旁的教練卻老神在在直呼，這樣的狀況並非是首次發生。

高雄市氣象局主任陳文信表示，這其實是「塵捲風」，它的範圍比較小，所以整個動量比較沒有那麼大，通常會發生在空曠地區、陽光高溫曝曬之後，造成小型的上升氣流，但不致於威脅人們的安全。

駕訓班練車驚見"龍捲風"? 網嚇傻:天災應變新考題?（中視新聞）

(中時新聞網)