民進黨。（示意圖／資料照片）

民進黨染黑風暴持續延燒，也讓派系之爭浮上檯面，身兼黨主席的總統蔡英文昨(7日)親自召開各縣市暨勞工黨部主委會議，會中有感而發說，「民進黨沒大人，我就是大人，我會處理，有事好好說，又不是沒有辦法談。」對此，有網友在相關新聞留言表示，「根本就是家裡沒大人吧？」，還有不少人聞言直酸「原來是黑幫老大」。

依《中國時報》今(8日)報導，蔡英文昨針對台北市黨部因趙介佑涉毒染黑案，造成派系之爭浮上檯面，及嘉義市黨部主委黃露慧曾發函黨中央指控英系立委王美惠拉上千黨員入黨，又掀「黑二代」入黨風波，聽取意見。

據轉述，蔡英文在會中對自家人引發的紛擾有感而發說，「民進黨沒大人，我就是大人，我會處理，有事好好說，又不是沒有辦法談。她並指，黨內有派系，但莫因競爭而摧毀了這個黨，別忘了大家還有更遠大目標，對外要團結，挺住台灣，「我不會讓黨回到2008年，我剛接任主席時的樣子。」

對蔡英文的「宣示」，有不少網友在《中時新聞網》和Yahoo平台的相關新聞報導下方留言表示意見，其中不少人仍懷疑民進黨是否真能解決綠黑現象，「大人要做先做榜樣」、「你是不是大人...我不知道...但你開放瘦肉精毒豬肉...我知道」。還有不少人「頓悟」狂酸「原來是黑幫老大？」、「是黑道老大？」「馬腳露出來了喔」、「笑到流眼淚」、「大家心知肚明」。另外有網友表示，「振奮人心的喊話！確實有擔當、好樣的！這是藍營遠遠跟不上的」。

網友留言。(取自yahoo新聞留言)

網友留言。(取自yahoo新聞留言)

(中時新聞網)