「水龍王」滯留鋒不是沒有出現，只是它遭遇「攔路虎」副高壓，迫於形勢比人強，雨都下在海上了！今北部地區有零星降雨，白天晴朗炎熱，高溫上看30度，南部達36度。天氣上的主要變化落在午後，受熱對流影響，山區有陣雨或雷雨。

今晨北部地區出現零星降雨，網友反映近山區甚至有不小雨勢，這是鋒面的外圍零星雲系移入所致。5月上旬，滯留鋒不是沒有現身，「但它位置太北邊了」。

中央氣象局長鄭明典臉書PO文搞笑，「被隆隆雷聲吵醒，還在奇怪台北上空沒半點對流訊號？原來，自己身在馬祖，雨勢不小！」

這道滯留鋒面距離台灣陸地還有一大段距離，很可惜被勢力強大的副高壓擋路，無緣南下，對解除水庫危機毫無幫助。天氣風險總經理彭啟明指出，從零星雲系移入就帶來不小降雨可看出，鋒面本身對流滿旺盛的，很可惜進不來。

彭啟明表示，今偶有短暫陣雨，「留意午後雷陣雨發生可能，其他時間就是熱熱熱。」今各地氣溫：北部21至30度、中部22至34度、南部22至36度、東部20至34度。

周末過後，下周起滯留鋒更北，全台恢復多雲時晴，「天氣會熱得像夏天一樣」，高溫升至34度以上，中南部上看36度，山區午後陣雨機率高。

(中時新聞網)