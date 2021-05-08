曾協助「雞排妹」鄭家純處理醫美診所糾紛、翁立友性騷疑雲的律師王啟任，日前被爆與賣淫集團合作，對醫生、企業主等社會名流40多人仙人跳，由於被媒體封為她的「御用律師」，讓鄭家純在臉書做出回應，而死對頭陳沂自然不放過機會，立刻發文開酸，此舉讓鄭家純不滿直接打電話問清楚，2個女人的戰爭再度開啟。

律師王啟任曾接受過「雞排妹」鄭家純與醫美診所肖像權糾紛委託，並在爆出金曲歌王翁立友性騷疑雲後給予協助，如今遭指控涉嫌勾結賣淫集團，涉嫌對逾40人仙人跳，讓兩人再度有所牽連，對此，鄭家純在臉書貼出「教育部重編國語辭典修訂本」截圖，只見內容解釋了「御用」2字意思，接著表示：「阿純被動登基，委託過一次就是御用，我都不知道我是女皇。」

2021/05/07 阿純被動登基 委託過一次就是御用 我都不知道我是女皇 由鄭家純發佈於 2021年5月7日 星期五

對此，死對頭陳沂立刻發文開酸：「找律師是這樣的，術業有專攻。譬如有專門打離婚官司的，專門智慧財產權的，專門毒品槍械走私的…至於專門仙人跳別人的律師，出來打性騷擾，也算是觸類旁通啦！仙人跳不成，就死咬me too 女權，人家女森，結案。」更Tag鄭家純：「黑菊姊鄭家純真的很懂找律師欸。」

鄭家純致電陳沂要當面說清楚卻遭拒接。（圖／鄭家純臉書）

眼見陳沂再度針對她，鄭家純隨即發文表示：「陳沂有我的line，為什麼總是用tag？」更公開傳給她的對話截圖，只見內容寫道：「妳有我的聯絡方式，何必要用被人誤會蹭流量的方式呢？」隨後直接致電要當面說清楚，未料陳沂卻拒接電話，她反酸：「陳沂一直掛我電話，好好笑，行得正何必害怕？妳平常半夜都忙著封鎖人，還覺得12點太晚？那我明天中午打給妳。」

對於雞排妹奪命連環CALL的行徑，陳沂也曬出數十通「來電未接」的截圖，並表示：「鄭家純像恐怖情人一樣瘋狂打Line來騷擾，當然拒接。為了避免黑菊姊趁機炒新聞，決定刪文。但我想你們可以看看，這就是騷擾」，對於被鄭家純認為是害怕不敢接，她駁斥：「你們被不熟的人這樣瘋狂打電話騷擾，誰會接！狂打是要推銷我大陸製飛機杯還是又黑又大的潤滑液？我本來就拒接任何騷擾電話啊。」

起床了，最近都莫名的早起，如果我晚上12點多才睡通常是在買賣美股。 昨天我在買賣美股同時讀老莊思想的時候， 鄭家純 像恐怖情人一樣瘋狂打Line來騷擾，當然拒接。 為了避免黑菊姊趁機炒新聞，決定刪文。 但我想你們可以看看，這就是騷擾！ 「為什麼不敢接，是不是怕了？」 「不是，你們被不熟的人這樣瘋狂打電話騷擾，誰會接！」 狂打是要推銷我中國製飛機杯還是又黑又大的潤滑液？ 我本來就拒接任何騷擾電話啊！ 由陳沂發佈於 2021年5月7日 星期五

(中時新聞網)