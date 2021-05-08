湖人球星詹姆斯(LeBron James)不打新冠肺炎疫苗，引起外界議論。隊友薛洛德(Dennis Schroder)幾日前以德語在德媒訪談說：「我們幾乎全隊都接種疫苗了，可能只剩詹姆斯和我除外。」在湖人季末衝刺戰績的緊要關頭，薛洛德遭到聯盟防疫政策隔離14天。

美國內部陰謀論四起，有傳言是大陸政府做出新冠病毒，再勾結國際藥廠、比爾蓋茲(Bill Gates)等國際防疫領導者，試圖調控全球的人口數量。詹姆斯經常對美國政治議題發表評論，但他這次始終都很低調。

詹姆斯的影響力很大，媒體批評詹姆斯是負面示範，但有些球迷在網路大力支持他：「只要詹姆斯不打疫苗，我也絕對不會打。」「詹姆斯擁有獨立思考能力，他不是一隻人云亦云的綿羊。我先前不覺得他很偉大，現在他改變我的觀點了。」「詹姆斯不願打，顯現這些疫苗肯定有些不對勁。」

極少數人因為疫苗產生的副作用而危害了身體，詹姆斯可能不希望他因此傷害到任何人。他至今只解釋是個人因素，自己沒有打，也不鼓吹大家打疫苗。

總教練佛格(Frank Vogel)說：「疫苗對於球賽和生活都是有幫助的，希望全隊愈多人接受愈好。」安東尼戴維斯(Anthony Davis)說：「有些人以私人因素沒有接受疫苗。老實說我只是想為大家盡一份力，幫忙把2萬觀眾帶回史坦普中心(湖人主場)。」目前最直接的好處是打過疫苗的球員就不會動輒被聯盟隔離14天。

(中時新聞網)