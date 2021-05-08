歐洲足球超級聯賽的成立在前陣子鬧起風波，豪門球隊於聯盟創立不到36小時紛紛退出，引起極大爭議，而歐洲足總也在事後揚言要懲處這些退出的球隊，但尚未退出歐超聯賽的三支隊伍，分別是巴塞隆納、皇家馬德里和尤文圖斯也將遭受懲罰，今天凌晨歐洲足總就宣佈了相關懲罰規定。
在官方公告中，歐洲足總表示退出歐超聯賽9隊認知到退出是錯誤，已與歐洲足總簽屬《俱樂部承諾宣言》。它們將無條件接受歐洲足總章程，繼續參加歐足比賽，並中止與歐超聯賽所有合作，也將合計捐款1500萬歐元(約5億台幣)給國家兒童、青少年和基層足球。而且下季比賽收入5%將被扣除。歐足總主席切費林(Aleksander Ceferin)說：「我們不會扣留罰款，錢將投入包括英國在內歐洲各地區青年和基層足球發展。」
而更慘的還在後頭，因為尚未退出歐超聯賽的三隊也可能被重懲，按照此前ESPN的說法，歐洲足總想對皇馬、巴薩、尤文處以歐洲賽事兩年禁賽的重罰，他們可能會無法參加歐冠，這相當嚴重，若成真將震盪足壇，也將影響巴薩、尤文、皇馬未來的引援計畫，他們陣中擁有梅西(Lionel Messi)、C.羅納度(Cristiano Ronaldo)等超級球星，無法想像這幾個人無法踢球的局面。
另外足球賽事的可看性也會大受影響，此事件可說是震撼整個足球界，當然三隊並不會輕易妥協，據《世界體育報》指出，最後歐洲足總的決定巴薩方面表示無法接受，希望得到更多歐洲足總的尊重，而相信其他兩隊也不會輕易妥協，畢竟他們都是世界豪門球隊，如果輕易被禁賽兩年所帶來的損失將無法估算，接下來他們將如何應對歐洲足總想必是令人非常頭痛的問題！
(中時新聞網)
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