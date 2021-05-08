歐洲足球超級聯賽的成立在前陣子鬧起風波，豪門球隊於聯盟創立不到36小時紛紛退出，引起極大爭議，而歐洲足總也在事後揚言要懲處這些退出的球隊，但尚未退出歐超聯賽的三支隊伍，分別是巴塞隆納、皇家馬德里和尤文圖斯也將遭受懲罰，今天凌晨歐洲足總就宣佈了相關懲罰規定。

UEFA president Aleksander Ceferin proposing that Real Madrid, Barcelona and Juventus be banned from European club competitions for two years as punishment for being the main instigators of the European Super League. https://t.co/BTapeOv2LM — Yousef Teclab (@TeclabYousef) May 7, 2021

在官方公告中，歐洲足總表示退出歐超聯賽9隊認知到退出是錯誤，已與歐洲足總簽屬《俱樂部承諾宣言》。它們將無條件接受歐洲足總章程，繼續參加歐足比賽，並中止與歐超聯賽所有合作，也將合計捐款1500萬歐元(約5億台幣)給國家兒童、青少年和基層足球。而且下季比賽收入5%將被扣除。歐足總主席切費林(Aleksander Ceferin)說：「我們不會扣留罰款，錢將投入包括英國在內歐洲各地區青年和基層足球發展。」

而更慘的還在後頭，因為尚未退出歐超聯賽的三隊也可能被重懲，按照此前ESPN的說法，歐洲足總想對皇馬、巴薩、尤文處以歐洲賽事兩年禁賽的重罰，他們可能會無法參加歐冠，這相當嚴重，若成真將震盪足壇，也將影響巴薩、尤文、皇馬未來的引援計畫，他們陣中擁有梅西(Lionel Messi)、C.羅納度(Cristiano Ronaldo)等超級球星，無法想像這幾個人無法踢球的局面。

另外足球賽事的可看性也會大受影響，此事件可說是震撼整個足球界，當然三隊並不會輕易妥協，據《世界體育報》指出，最後歐洲足總的決定巴薩方面表示無法接受，希望得到更多歐洲足總的尊重，而相信其他兩隊也不會輕易妥協，畢竟他們都是世界豪門球隊，如果輕易被禁賽兩年所帶來的損失將無法估算，接下來他們將如何應對歐洲足總想必是令人非常頭痛的問題！

(中時新聞網)