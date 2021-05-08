日本AV女優入行後的生活改變，許多人很好奇，台灣AV達人一劍浣春秋日前訪談一位不願具名的退役女優，只知對方在大學四年級時進入AV界，處女作上市就被同學發現，讓她男人緣變超好，但她認為這些人多是覬覦她的肉體。

一劍浣春秋日前在《Play NO.1》網站發文分享，一位不願意公開藝名的AV女優在大學四年級的時候入行，但目前已退役。當初會拍AV其實是因為擔心大學畢業即失業，因此想先打工賺錢，起初她只是想舉辦攝影會，但公司告知，拍過AV辦攝影會的價碼會比較高，因此便以一支作品30萬日幣（約台幣7.6萬元）的價格答應拍2部片。

一劍浣春秋表示，萬萬沒想到的是，這位女優的處女作一上市就出現在排行榜上，也因此讓她被同學們抓包，雖然很尷尬，但也因此讓她的男人緣變好，許多人主動接近她，不過，女優本人認為這些人多是覬覦她的肉體。

一劍浣春秋說，這位女優經過AV的洗禮變得更現實，目前已退役的她，在東京市中心租房擔任一名OL，但因房租高、薪水少，因此她表示，自己並不排斥「被乾爹照顧」，有錢拿就好。

一劍浣春秋也說，這位女優強調自己不會回AV界拍影片，因為原本就沒有心要長久發展，再者是因為工作量超大、超累，而且片酬也不高，開攝影會的CP值也不太高。

(中時新聞網)