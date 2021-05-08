大陸外交部網站8日消息，大陸國務委員兼外長王毅7日在聯合國安理會主持「維護國際和平與安全：維護多邊主義和以聯合國為核心的國際體系」高級別會議時表示，面對世紀疫情和百年變局，各方應堅定走攜手合作、互利共贏之路，踐行真正的多邊主義。中方主張，要合作共贏，不要零和博弈；要公平正義，不要霸凌霸道；要聚焦行動，不要坐而論道；要尊重多樣，不要唯我獨尊。

安理會此次會議是在聯合國安理會5月輪值主席國中國倡議下，以視訊方式由王毅主持，俄羅斯、美國、墨西哥、越南、尼日、突尼斯、肯亞、愛爾蘭、挪威、愛沙尼亞、聖文森特及格瑞納丁斯等國外長與印度、英國、法國副外長出席。聯合國大會主席博茲科爾向會議作了通報。

王毅說，聯合國是多邊主義的旗幟。堅持多邊主義，就必須維護以《聯合國憲章》宗旨和原則為基石的國際關係基本準則，維護聯合國的權威和地位，維護聯合國在國際事務中的核心作用。這是當代踐行多邊主義的應有之義，與單邊主義絕不相容。

王毅表示，踐行真正的多邊主義。中方主張：

要合作共贏，不要零和博弈。各國要在平等和相互尊重基礎上開展對話合作。任何國家都不應盼著別人輸，而要致力於同他國一道贏，實現普遍安全、共同繁榮。

要公平正義，不要霸凌霸道。核心是推動國際關係民主化，由各國共擔治理責任，共促和平發展。關鍵是推動國際關係法治化，恪守普遍公認的國際法則，信守共同商定的國際協定。國際規則不是少數國家的專利和特權，不能搞例外主義和雙重標準。

要聚焦行動，不要坐而論道。要共計天下之利，將本國利益寓於全球利益之中。要兼顧當下和長遠，不能為一時之需，損及世界持續和平和全球可持續發展。大國尤要發揮表率作用，帶頭提供全球公共產品。

要尊重多樣，不要唯我獨尊。各國都有自己獨一無二的歷史文化，都需要走符合本國國情的發展道路。這種多樣性與和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值相結合，將迸發出多邊主義的強大力量。以意識形態割裂世界，與多邊主義的精神背道而馳，是歷史的倒退。

王毅總結發言時指出，如此眾多的外長與會，表明安理會所有成員國對弘揚多邊主義的高度重視。大家在發言中都強調了堅持多邊主義的重要性，都表達了捍衛《聯合國憲章》宗旨和原則的必要性，都重申了聯合國在國際事務中發揮更大作用的緊迫性。這些是各國發言中的最大公約數，也是本次會議達成的最大共識。

王毅強調，我們需要真正的多邊主義。要實現這個目標，關鍵是秉持開放包容、厲行法治、協商合作、與時俱進的精神，堅持共商共建共用的原則。國際規則必須由各國共同制定，而不能被少數國家或國家集團所把持。中方相信，堅持真正的多邊主義是國際社會的共同選擇，將指引我們走出疫情陰霾，更好地維護世界和平與發展。

(中時 )