台北市議員鍾沛君談民進黨掃黑政策。(取自鍾沛君臉書)

民進黨近來深陷黑道入黨風暴，民進黨日前表示，將用AI技術來輔助，查核每一位新入黨的成員是否有涉案或黑道背景。對此，國民黨台北市議員鍾沛君昨(7日)在節目中狠批，「現在排黑條款喊起來很響亮，但就是自欺欺人，荒唐到還要AI抓資料，那只有兩種可能，分別是地方組織超級二百五，或者是同流合汙」。

民進黨前黨員趙介佑黑道風波，對民進黨形象造成影響，民進黨秘書長林錫耀5日曾表示，將建置資訊查詢系統，用AI技術來輔助，查核每一位新入黨的成員是否有涉案或黑道背景；更要求入黨申請時，一定會要求每一個人都要填寫「手機號碼」，避免跟黨部斷線。

針對此作法，鍾沛君7日在中天節目《頭條開講》表示，「民進黨排黑條款說穿了就是敷衍不懂的人、隨便丟出來、自欺欺人的，排黑是要排除黑道，如果是個小咖、名不見經傳，事實上根本不需要被排黑，因為沒人認識，可是若是大咖、有過犯罪紀錄，要排黑，基本上叫他交良民證就好啊！」

鍾沛君直言，現在民進黨排黑條款喊起來很響亮，但其實就是自欺欺人，像是大尾到趙介佑這種等級，黨部基層組織工作的人一定都知道是誰，難道基層會不知道他的底細?荒唐到還要AI抓資料?「那只有兩種可能，分別是地方組織超級二百五、狀況外，不知道要吸收的人的底細，二來就是同流合汙、裝作沒看見。」

(中時新聞網)