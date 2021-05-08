大陸新華網8日報導，大陸國務委員兼外長王毅7日在聯合國安理會主持會議時表示，多邊主義是實現持久和平與可持續發展的必由之路。這需要各國，特別是大國發揮表率作用。各國都樂見美國改變前幾年做法，真正踐行多邊主義，並為此做出美方的貢獻。

王毅7日以輪值主席國代表身分，主持聯合國安理會召開「維護國際和平與安全：維護多邊主義和以聯合國為核心的國際體系」表示，聯合國大會是踐行多邊主義的重要機構，是推進國際關係民主化的首要平台。我們支持加強大會與安理會的聯繫與互動，共同為提高多邊主義有效性和權威性，完善全球治理做出新的貢獻。

美國國務卿布林肯指出，國際合作不僅是可能的，也是必須的。多邊主義仍然是應對全球挑戰的最佳工具。現在新冠肺炎疫情造成前所未有的變化，沒有任何國家可以單槍匹馬應對。維護基於規則的國際秩序並不是要壓制任何國家，也不是要打壓競爭者。所有國家都應遵守《聯合國憲章》的精神和原則。美近年一些行為可能削弱了基於規則的國際秩序，並使一些國家置疑。拜登政府正重返多邊機構和多邊協定，兌現多邊主義承諾。

王毅表示，多邊主義是實現持久和平與可持續發展的必由之路。這需要各國，特別是大國發揮表率作用。各國都樂見美國改變前幾年做法，真正踐行多邊主義，並為此做出美方的貢獻。

俄羅斯外長拉夫羅夫認為，各方應維護符合普遍標準的國際法，維護以聯合國為核心的國際秩序，維護《聯合國憲章》宗旨和原則，特別是遵守各國主權平等、不干涉內政等基本準則。不能將個別或少數國家制定的規則當成國際規則，不能搞分裂對抗和以意識形態畫界，不能動輒訴諸單邊制裁和武力施壓，更不能開歷史倒車、阻攔多極化進程。

王毅積極評價俄羅斯外長發言，表示俄羅斯作為安理會常任理事國，是維護國際和平安全的重要力量。特別是當前形勢下，俄方多次呼籲維護國際法，維護《聯合國憲章》宗旨和原則，強調要團結，不要分裂，具有十分重要的現實意義，體現了真正的多邊主義。

越南外長裴青山指出，世界面臨越來越多新型複雜問題和挑戰，需要通過強有力的多邊行動加以應對。各方應該維護聯合國在國際事務中的核心作用。

王毅回應，越南進入安理會以來，將開放包容、充分協商的「東協精神」帶入安理會工作，為緩解緊張局勢做出有益努力，為促進安理會同區域組織合作貢獻了積極力量。

肯亞外長奧馬莫稱，當前，要加強疫情應對，解決疫苗分配不公等問題。聯合國應發揮統籌協調作用，展現多邊主義領導力。

王毅讚賞肯亞外長所談，強調切實保證疫苗在開發中國家的可及性和可負擔性，是當前踐行多邊主義的急需。

(中時 )