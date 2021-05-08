華航機組員及諾富特飯店爆群聚感染，造成29人確診新冠肺炎，諾富特飯店被質疑管理失當，並傳出居家檢疫的機組員與一般旅客混住，而交通部觀光局指出，全台52間觀光旅館仍有混住的情形，對此，國民黨立委林為洲表示，應公布、讓民眾可以「趨吉避凶」。

針對全台有52間觀光旅館仍有混住情形，昨（7）日指揮中心發言人莊人祥澄清表示，沒有混住現象，一定是「分層」，僅不到2成是採用分層方式。觀光局亦指出，防疫旅館可依規定獨棟、分層或分區辦理；而中央流行疫情指揮中心指示主管機關展開稽查，預計5月17日前由各地方政府完成。

不過林為洲昨日仍在臉書表示，「全台還有52家旅館有混住的情形！即使因爲防疫隔離量能的因素，不得已，最少應公布週知，讓民眾可以「趨吉避凶」吧！本辦將提案要求檢討。」

此外，對於本次爆發群聚感染，交通部觀光局已根據指揮中心相關疫調資料及桃園市政府提供的資料，認定諾富特使用非防疫旅館範圍作為機組員檢疫場所，依「發展觀光條例」第53條第1項規定，裁處罰鍰15萬元。

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(中時新聞網)