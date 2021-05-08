中國大陸日前成功發射長征5號B遙二運載火箭，而其碎片(簡稱長征5B)預計台灣時間8日上午9時至10日凌晨3時重返大氣層，且將於同日22時左右再度橫越台灣上空。
美國太空司令部表示，長征5B的具體墜落點要等到重返大氣層的數小時後才能推估得出；中國大陸外交部發言人汪文斌則強調，長征5B的大量碎片雖於週末將重返大氣層，但過程中將為大氣層所燃燒，幾乎不會造成任何傷害。
根據大陸官媒《環球時報》報導，長征5B的碎片可能墜落於國際海域上，這與哈佛大學天文物理學家麥道威推估相同。麥道威日前表示，由於地球有70%為海洋所覆蓋，故碎片很可能落入大海；不過，麥道威也提到，2020年5月，中國大陸另一火箭的碎片便落在象牙海岸，造成數棟建築的毀損。
麥道威也表示，從目前軌道推估，除國際海域外，碎片可能落在紐約、馬德里或北京以北的某處，也可能是智利南部或紐西蘭威靈頓以南。考量到長征5號時速破2萬，任何推估都可能產生極大的誤差值。
根據觀測網站顯示，長征5B目前時速28,144公里。長征5B於4月29日自大陸海南島升空，成功的將無人天和核心艙送入太空，讓北京朝建立太空站的目標又跨出一步。
英國廣播公司(BBC)指出，儘管各國發射的火箭都會有碎片重返大氣層內的紀錄，但中國大陸此番爭議處，在於放縱如此大的物體不受控地返回大氣層；但大陸對這樣的批評充耳不聞，並反唇「這是西方的炒作」。麥道威表示，自1990年以來，國際社會不允許將重達10噸以上的物體故意留在軌道上，且不受控制地重返大氣層。
(中時新聞網)
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