中國大陸日前成功發射長征5號B遙二運載火箭，而其碎片(簡稱長征5B)預計台灣時間8日上午9時至10日凌晨3時重返大氣層，且將於同日22時左右再度橫越台灣上空。

美國太空司令部表示，長征5B的具體墜落點要等到重返大氣層的數小時後才能推估得出；中國大陸外交部發言人汪文斌則強調，長征5B的大量碎片雖於週末將重返大氣層，但過程中將為大氣層所燃燒，幾乎不會造成任何傷害。

Earlier this week, a skywatcher in Italy spotted falling debris from the Chinese Long March 5B rocket. The debris is expected to crash to Earth this weekend, although nobody can pinpoint the date, time or location yet.



Image credit: Gianluca Masi/The Virtual Telescope Project pic.twitter.com/cdRDXouzPE — Space Place (@SpacePlaceNZ) May 7, 2021

根據大陸官媒《環球時報》報導，長征5B的碎片可能墜落於國際海域上，這與哈佛大學天文物理學家麥道威推估相同。麥道威日前表示，由於地球有70%為海洋所覆蓋，故碎片很可能落入大海；不過，麥道威也提到，2020年5月，中國大陸另一火箭的碎片便落在象牙海岸，造成數棟建築的毀損。

麥道威也表示，從目前軌道推估，除國際海域外，碎片可能落在紐約、馬德里或北京以北的某處，也可能是智利南部或紐西蘭威靈頓以南。考量到長征5號時速破2萬，任何推估都可能產生極大的誤差值。

根據觀測網站顯示，長征5B目前時速28,144公里。長征5B於4月29日自大陸海南島升空，成功的將無人天和核心艙送入太空，讓北京朝建立太空站的目標又跨出一步。

英國廣播公司(BBC)指出，儘管各國發射的火箭都會有碎片重返大氣層內的紀錄，但中國大陸此番爭議處，在於放縱如此大的物體不受控地返回大氣層；但大陸對這樣的批評充耳不聞，並反唇「這是西方的炒作」。麥道威表示，自1990年以來，國際社會不允許將重達10噸以上的物體故意留在軌道上，且不受控制地重返大氣層。

(中時新聞網)