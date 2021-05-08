賓士男撞死黃暐瀚母「先買酒喝」閃酒駕肇事？ 葉毓蘭怒：這種招式我們看多了

【愛傳媒葉毓蘭專欄】5月5日在台中又發生一起酒駕肇事，撞死走在斑馬線上行人的悲劇，這起新聞之所以再度引起國人對酒駕殺人的憤恨，是因為死者是資深媒體人黃暐瀚的母親，黃媽媽。

每當有重大酒駕殺人新聞，修法提高刑責的呼聲不斷，但防制成效依舊不彰。現行酒駕殺人的公共危險罪是兩年前修訂的，與鄰近國家比較，刑責不能說不重，初犯最高可以判十年，累犯可以判處無期徒刑。

但是，實務上法官仍然無視社會的期待，對酒駕習於輕判，根據統計，去年國內酒駕致死相關案例20件，刑度在1年半至6年半徒刑之間，其中還有幾起判刑後仍宣告緩刑，不必坐牢。

酒駕是萬國公罪，因為酒駕造成無數家庭破碎，對酒駕零容忍更是全民共識，但酒駕的惡行依舊不斷的發生，對於這些心存僥倖的惡人，不少人呼籲治惡人要用重法，甚至應該仿效中國大陸對所有酒駕者一律先關十五天、如果酒駕致死，在日本幾乎終身吊照、在新加坡坐牢前要先接受六次鞭刑，絕對會把肇事人打得皮開肉綻。

去年11月在韓國攻讀博士的台灣女留學生曾以琳遭酒駕慣犯撞死，不久前首爾法院宣判對肇事者處以八年徒刑，遠高於檢方求處的六年。

今年的母親節，對失去愛女的曾以琳媽媽、失去媽媽的黃暐瀚，與所有酒駕被害人家庭而言，都會是悲傷的母親節。

本席深知酒駕防治的革命尚未成功，必須多管齊下，酒駕累犯，除了加重刑罰以外，還要增加進行酒癮戒絕的保安處分後再執行刑期，甚至研究引進鞭刑，如此才可能使酒駕絕跡，才能讓所有媽媽安心，人人都有個快樂的母親節！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)