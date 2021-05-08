由於需求提升、缺櫃問題未解，導致貨櫃航運費率不斷飆漲，美國當局質疑大陸壟斷貨櫃製造市場並刻意操縱，以提高美國出口商的支出費用，將展開非正式調查了解狀況。

根據Freight Waves報導，美國聯合海事委員會（FMC）委員Carl Bentzel在北美聯運協會舉辦的線上會議表示，他已展開非正式調查，檢視美國貨櫃、載運底盤及鐵路設備的供應鏈狀況，以了解美國是否過度依賴大陸製造的貨櫃重要設備與技術。

Carl Bentzel指出，美國完全依賴由大陸國營企業提供貨櫃設備，令人十分擔心，同時市場可能已出現壟斷、操縱的問題，「我們真的需要了解對這行業的依賴程度，評估對我們國家的重要性。」

事實上，Carl Bentzel去年11月就曾對此提出質疑，「大多數的貨櫃底盤和載運底盤都是在大陸製造，隨著大陸製造業已全面復甦，很難想像供應海外設備的速度卻遠遠落後。」

美國航運業者透露，他們需要在大陸等待兩周才能獲得貨櫃，鐵路設備上也遇到短缺問題，運送時程都必須往後推遲，從北京到芝加哥的33天運送時間已暴增至65天，Carl Bentzel 表示，「我們所需要的設備運送速度變慢，這對出口商產生很巨大的挑戰。」

FMC將針對大陸貨櫃設備供應商的運輸狀況進行調查，以確保美國出口商的利益，不排除透過政策建議或執法程序等手段維護美國出口商的權利。

(中時新聞網)