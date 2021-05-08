【愛傳媒陳朝平專欄】簡稱G7的七大工業國組織與歐盟，五日結束了在倫敦舉行的外長會議，並發表公報。

公報中除強調全球合作應對新冠肺炎和氣候變遷等挑戰，表明與中國大陸合作解決的期待外，並支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）論壇與世界衛生大會（WHA），還強調重視台灣海峽和平穩定。

綠色網民聞訊，欣喜若狂。總統府說：我國政府誠摯感謝G7成員國對台灣的堅定支持。外交部則表示，G7外長同聲支持台灣參與意義格外重大。

G7是指美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本等7大工業國在1975年創立的國際組織。1997年，G7曾納入俄國，改稱G8。

2014年，因克里米亞危機，G8終止了俄國的會籍，G8名存實亡。時至今日，中國已成世界工廠，GDP占全球GDP比例20%，卻不被G7組織接納？

G7真心期待與中國合作解決新冠肺炎和氣候變遷等挑戰，卻不邀請中國參加G7、面對面地討論合作事宜？

同樣地，G7真心支持台灣有義意地參與WHO和WHA，為什麼不在WHO正式提案？卻要在一旁咬文嚼字地支持台灣「有意義的參與」？

台灣沒有參與WHO，防疫成績斐然，參與WHO的G7國家，防疫成績慘不忍睹；G7真要支持台灣，何不邀請台灣另組G8WHO，有意義地參與國際組織？

G7的公報，不過是幾個西方先進開發國家，帶著它們的螟蛉子——日本，抱團取暖、排擠其他新近崛起的國家的組織罷了。

外長會議的公報，劍指中國，欲言又止，口惠挺台，實為撩撥，試圖激怒中國，又豈能逃出我的法眼？

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)