【愛傳媒黃珊珊專欄】最近疫情升溫，我們還是鼓勵大家接種疫苗，有疫苗可以打就趕快打。

但是中央5月6日卻在記者會上說「AZ疫苗只打一劑就有86%保護力」，所以到底疫苗是要打一劑就好，還是要打兩劑？還是說現在打完第一劑，就沒有第二劑可以打，這應該要跟老百姓說清楚吧！

中央宣布下周要開放第七、八類對象接種疫苗，包含軍人以及65歲以上長者，但是我們進口的疫苗，其中一批在5月底到期，另一批則在6月15號到期，而AZ疫苗施打第一劑後，必須間隔8到12周才能施打第二劑，換句話說，如果沒有第三批疫苗進口的話，在4月20號以後接種疫苗，其實完全沒有機會打到第二劑！

不管是一劑還是兩劑，施打疫苗絕對比沒打好，尤其自己有較大機會接觸高風險族群者，有疫苗可以打就趕快打！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)