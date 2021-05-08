就在昨天名人堂級巨炮普侯斯(Albert Pujols)遭天使隊指定讓渡，也讓他的棒球生涯去向打上一個大問號，當然已41歲的普侯斯影響力確實不如以往，傷勢加上年紀已無法讓他回到紅雀時期的身手，而隊上又還有當家一壘手沃許(Jared Walsh)，而指定打擊大谷翔平本季表現優異，所以隊上確實沒有普侯斯的適合位置了。
但天使這突然決定也震驚許多人，不只球迷連大聯盟巨星都訝異，在天使決定指定讓渡他後，退役球星「神之右手」佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)和「老爹」歐提茲(David Ortiz)也對這操作不滿，馬丁尼茲認為天使球團作法十分可恥。他特別在社群標註普侯斯帳號，並寫下：「我知道榮耀是出於神，不是人，這也是為何我對天使對待你可恥作法，並不感訝異，棒球界每個人都為你驕傲，你是棒球史上最出色球員之一，謝謝你。」
而歐提茲在IG上發佈了一篇文章，以支持他的朋友，稱天使此舉為「對球迷和球員造成毀滅性打擊」。另外祝他一切順利同時，他也稱普侯斯肯定是未來絕對名人堂球星之一。這發文也不難看出歐提茲為老戰友抱不平，認為他並沒受到應有尊重。昨日天使發聲明中表示，「很驕傲在2011年與他簽下合約，且為在他名人堂生涯中，有近一半時間是穿天使球衣而感到榮幸。普侯斯在球場上成就激勵世界各地運動員，讓我們知道什麼叫做真正球星。自2001年度獲得年度最佳新人後，普侯斯和他老婆捐資源給全世界無數慈善機構。感謝他們。」
另外球隊高層也給出指定讓渡普侯斯的原因，在昨天記者會上，天使總管梅納西(Perry Minasian)、總裁卡皮諾(John Carpino)及教頭麥登(Joe Maddon)都紛紛出席。梅納西解釋主要還是上場時間，一壘有新秀沃許，大谷翔平是指定打擊，若將普侯斯放板凳無法固定出賽，對他不是好事，對球隊也不好。麥登則表示自己前幾天才跟普侯斯說，這周會讓他出賽，但事情有了變化，他也知道目前狀況，「這給予其他人成長空間，世界就是這樣運作。」卡皮諾則說，他無論在場內外都有很大成就，但這就是棒球會發生的事，球團給予他最大尊重，他在天使立下不少里程碑，這是球迷會珍惜的地方。
(中時新聞網)
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