就在昨天名人堂級巨炮普侯斯(Albert Pujols)遭天使隊指定讓渡，也讓他的棒球生涯去向打上一個大問號，當然已41歲的普侯斯影響力確實不如以往，傷勢加上年紀已無法讓他回到紅雀時期的身手，而隊上又還有當家一壘手沃許(Jared Walsh)，而指定打擊大谷翔平本季表現優異，所以隊上確實沒有普侯斯的適合位置了。

但天使這突然決定也震驚許多人，不只球迷連大聯盟巨星都訝異，在天使決定指定讓渡他後，退役球星「神之右手」佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)和「老爹」歐提茲(David Ortiz)也對這操作不滿，馬丁尼茲認為天使球團作法十分可恥。他特別在社群標註普侯斯帳號，並寫下：「我知道榮耀是出於神，不是人，這也是為何我對天使對待你可恥作法，並不感訝異，棒球界每個人都為你驕傲，你是棒球史上最出色球員之一，謝謝你。」

Albert @PujolsFive I know the glory is of God, not of man; that’s why I’m not surprised about the shameful way @Angels treated you and your legacy today.



Everyone in baseball feels proud of you and the way you handled yourself. Thank you for being one of the best in the game 🇩🇴 pic.twitter.com/zqeiFKzAo9 — Pedro Martinez (@45PedroMartinez) May 6, 2021

而歐提茲在IG上發佈了一篇文章，以支持他的朋友，稱天使此舉為「對球迷和球員造成毀滅性打擊」。另外祝他一切順利同時，他也稱普侯斯肯定是未來絕對名人堂球星之一。這發文也不難看出歐提茲為老戰友抱不平，認為他並沒受到應有尊重。昨日天使發聲明中表示，「很驕傲在2011年與他簽下合約，且為在他名人堂生涯中，有近一半時間是穿天使球衣而感到榮幸。普侯斯在球場上成就激勵世界各地運動員，讓我們知道什麼叫做真正球星。自2001年度獲得年度最佳新人後，普侯斯和他老婆捐資源給全世界無數慈善機構。感謝他們。」

另外球隊高層也給出指定讓渡普侯斯的原因，在昨天記者會上，天使總管梅納西(Perry Minasian)、總裁卡皮諾(John Carpino)及教頭麥登(Joe Maddon)都紛紛出席。梅納西解釋主要還是上場時間，一壘有新秀沃許，大谷翔平是指定打擊，若將普侯斯放板凳無法固定出賽，對他不是好事，對球隊也不好。麥登則表示自己前幾天才跟普侯斯說，這周會讓他出賽，但事情有了變化，他也知道目前狀況，「這給予其他人成長空間，世界就是這樣運作。」卡皮諾則說，他無論在場內外都有很大成就，但這就是棒球會發生的事，球團給予他最大尊重，他在天使立下不少里程碑，這是球迷會珍惜的地方。

(中時新聞網)