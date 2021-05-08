They really let anyone talk on tv nowadays 🤦🏻‍♂️ https://t.co/tFmSIX0b7x — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) May 7, 2021

隨著最新一期聯盟公布官方年度MVP排行榜，金塊「小丑」約基奇繼續穩居榜首，看來奪下本季年度MVP機會很高，沒想到《FOX SPORTS》名嘴尼克萊特竟然公開批評，「假如約基奇拿下年度MVP，從歷史上來看，他將是最近35年內最爛的MVP。」

眼見自己隊友被如此惡意批評，本季因傷提前報銷的金塊後衛賈瑪莫瑞馬上跳出來護航，發推嘲諷尼克萊特，「你應該叫做尼克『錯誤(Wrong)』，哈哈！」公牛中鋒武切維奇也轉發動態回嗆，「現在真的可以讓所有人上電視亂講一通。」

事實上，以約基奇本季傑出的表現，確實可以符合年度MVP標準，除了場均26.4分、10.9籃板與8.4助攻的接近大三元數據，更帶領金塊高居西區第3位置，難怪可以壓過恩比德、阿提托康波、保羅、東契奇等人，始終位居年度MVP榜首。

只是尼克萊特的這種35年以來最爛MVP批評，或許是他想要製造話題的方式之一，畢竟他並非是知名度很高的名嘴，會用這種方法吸引大家目光，也算是相當惡質，不知道聽到尼克萊特這種評價，約基奇是否會用場上表現狠狠打他的臉。

(中時 )