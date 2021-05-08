「台灣好媳婦」佩甄和與醫美名醫王祚軒結婚13年，育有1雙寶貝兒女，近日佩甄跟來賓在節目內大聊最尷尬的經驗，她回憶有次下午跟老公待在家發現有一個半小時的空檔，兩人看對眼便抓緊時間「恩愛」，佩甄出房門前還大喊：「好舒服喔！」沒想到4位親戚提早來坐在客廳，跟佩甄眼對眼相望，讓她直呼頓時想挖個地洞鑽下去。

佩甄和老公結婚多年，是演藝圈的幸福人妻代表，去年8月她透露老公因工作暫時得離開台灣兩個月，她和孩子依依不捨送機，臨走前佩甄一家人還到行天宮拜拜求平安，當時因疫情肆虐，讓佩甄對老公這趟出差更加憂心，發文直呼：「原本以為說再見很簡單，沒想到一轉身還是淚崩」，最後不忘表示：「我會勇敢的面對再次沒有你的生活，也祝你一切順利平安，我和孩子一定會好好的」。

佩甄自曝有次以為家裡沒人，抓緊時間找老公恩愛。（圖／翻攝自媽媽好神之俗女家務事 Youtube）

今年3月，佩甄在與季芹主持的《媽媽好神之俗女家務事》分享親子話題，佩甄透露兒子已經念到小學五年級，偶爾還是很黏她，想陪她一起睡覺，某次老公王祚軒回家直擊這一幕，忍不住說：「他都幾歲了，還讓兒子跟妳一起睡到幾歲？他這麼大了！都抱不動了！妳還讓他睡這裡。」帶有吃醋的語氣讓佩甄哭笑不得，只好開玩笑認了兒子就是「小王」，「你都不知道，你不在，都是他在陪我」。

佩甄說一出房門後才發現親戚都提早到了。（圖／翻攝自媽媽好神之俗女家務事 Youtube）

最新一集《媽媽好神》節目中，佩甄自曝人生中最尷尬的時刻，透露有次和老公抓緊時間恩愛抱抱，結束後佩甄開門去喝水，忍不住大喊：「好舒服喔！」下秒便跟客廳裡的四嬸、阿伯、媽媽、婆婆眼對眼對望，對方還鎮定的說：「佩甄啊！我們提早來了」，其他來賓笑說：「婆婆一定很開心又可以抱孫」、「我覺得他們夫妻感情真的很好」，而佩甄忍不住摀住臉說：「我覺得怎麼可以這麼丟臉......」。

(中時新聞網)