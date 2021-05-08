全球唯一HELLO KITTY熱氣球8日在台東首度亮相，吸引大批粉絲朝聖搶拍。（蔡旻妤攝）

全球唯一HELLO KITTY熱氣球8日在台東首度亮相，吸引大批粉絲朝聖搶拍。（蔡旻妤攝）

斥資近千萬打造的、全球唯一的HELLO KITTY熱氣球8日清晨6點首度立球亮相，雖然整個鹿野高台今天只有1顆球，且沒有自由飛行，仍然吸引百位民眾、10多位網紅、直播主前來搶拍朝聖。

現場只見體積超大的HELLO KITTY熱膨脹緩緩升起，一開始調皮地背對觀眾，隨後由工作人員協助其緩緩轉身，現場氣氛為之沸騰，大批期待已久的粉絲嘴角失守，一陣掌聲加尖叫後，粉絲們紛紛拿起手機、相機搶拍，直呼「太萌、太可愛了！」。

台東縣長饒慶鈴表示，她是全世界第一顆HELLO KITTY造型熱氣球，也是全世界第一顆穿著布農族服飾的HELLO KITTY，因為她在世界上公認是非常療癒的，希望為世界帶來正能量。

據了解，自7月3日起為期45天的熱氣球活動，估計將會有來自國內外40顆造型球，但部分國家疫情緩解，已開放熱氣球活動。台東縣觀旅處長余明勳坦言，不少國外飛行員已經接種疫苗，詢問台東縣府是否可以減少檢疫天數，但台東縣仍依照中央指示，需要居家檢疫14天，種種因素都影響邀請國外熱氣球及飛行員來台的意願。

台東縣政府也強調，去年近百萬人至台東縣鹿野鄉看熱氣球，依照中央規範要求民眾全程配戴口罩及保持社交安全距離，今年將比照辦理，也會視疫情發展檢討人數流量管制措施。

(中時 )