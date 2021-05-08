女兒出嫁後不可回家祭祖？一名女網友發文分享，親生父親下個月要做忌，媽媽來婆家禮貌告知，婆婆卻回說「我們沒這個習俗」，讓人聽了相當傻眼。怎料，原PO的媽媽也不是省油的燈，只用1句話就讓對方啞口無言，成功帶女兒回家。貼文也引起婆媳大戰，許多媳婦認為這種事情本就告知即可，不需婆婆同意，出嫁的女兒不表示要跟原生家庭斷絕關係，但許多婆婆也浮出來說，回娘家拜拜是不懂禮數。

一名女網友日前在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文分享，下個月她的親生父親做忌，因此媽媽就來婆家找她，恰好遇見婆婆在場，便禮貌的提出讓她回娘家拜拜的請求，未料婆婆聽了卻鬼打牆說「我們這邊是沒有這個習俗啦！」

不過，女網友的媽媽也不是省油的燈，聽到親家的說法之後，立刻回「你們沒有哦？我們是有啦！那就讓我女兒回去拜拜囉！」直接把對方對的啞口無言，也讓原PO超解氣「給你臉你不要臉，原本對你想保持晚輩該有的尊重，但這是你自找的」。

貼文引起網友討論，不少人大讚原PO媽媽的回應很得體，結婚並不代表女方要與原生父母斷親，雖然各地的習俗不同，但彼此應該互相尊重，何況是親生父親的做忌，婆婆的態度令人不敢恭維，下次禮貌告知就好。

出乎意料的是，貼文釣出反對媳婦回娘家祭拜的婆婆們，「嫁出去女兒不可回娘家拜祖先，因為結婚當天有拜別祖先和夫母，所以這種東西別亂拜」、「把嫁出女兒叫回拜娘家祖先那叫不懂禮數」、「我家兒子就是跟老婆回娘家拜，現在家中還3個趕不走的，靈異事件不斷」。

(中時新聞網)