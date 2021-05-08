松山意舍〈Que原木燒烤餐廳〉假日晚餐改成Buffet供餐，除美式牛排外，〈原木燒烤巴西式森巴皇后牛排〉的串烤牛排亦可吃到飽。（圖／姚舜）

松山意舍〈Que〉餐廳的〈巴西式森巴皇后牛排〉，在自助餐檯上，客人現點、廚師現場厚切，光看就很過癮。（圖／姚舜）

〈原木燒烤巴西式森巴皇后牛排〉，是採巴西窯烤中最經典的牛腰臀肉串烤，削切後可看到粉紅肉色。（圖／姚舜）

松山意舍〈Que〉餐廳的牛、豬、羊排，都是以原木直火燒烤，且客人看得到燒烤過程。（圖／姚舜）

松山意舍酒店〈Que〉餐廳的大塊燒烤豬排，是採用雲林究好豬的里肌肉烤製。（圖／姚舜）

松山意舍〈Que〉餐廳，美國肋眼牛排（左起）、巴西皇后牛排，以及澳洲和牛翼板牛排，全都可以現點、現削／切，吃到飽。（圖／姚舜）

整條〈烤羊腿〉過去少在觀光飯店餐廳出現，如今松山意舍〈Que〉餐廳以原木直火燒烤，讓客人吃到飽。（圖／姚舜）

片切、條切、塊切、角切，假日晚餐到松山意舍酒店〈Que〉餐廳，各種肉排都可以吃到飽。（圖／姚舜）

直火燒烤〈帶骨究好豬肋排〉，肉色粉嫩、肉質纖維細緻，口感柔嫩且帶汁。（圖／姚舜）

松山意舍酒店〈Que〉餐廳假日晚餐取餐檯上「驚見」有整條〈伊比利火腿〉供客人自由取食。（圖／姚舜）

改成Full Buffet後，松山意舍酒店〈Que〉餐廳假日晚餐亦有各式海鮮可吃到飽。（圖／姚舜）

松山意舍酒店〈Que〉餐廳假日晚餐，可任選不同的Pasta，請廚師按自己想要的口味現點現炒。（圖／姚舜）

〈松露奶油雞蛋寬板麵〉的風味濃郁，寬板麵帶有咬勁，很道地。（圖／姚舜）

〈紅茄海鮮貓耳朵麵〉的紅醬是用番茄、番茄汁、蔬菜與巴西里製作，麵中有透抽、海瓜子和白蝦等海鮮食材。（圖／姚舜）

〈Que原木燒烤餐廳〉自助餐檯沙拉區，也有用油醋提味的〈羽衣甘藍沙拉〉讓客人自由取食。（圖／姚舜）

松山意舍酒店〈Que〉原木燒烤餐廳假日晚餐除牛、羊、豬排吃到飽，甜點的選擇也很多樣。（圖／姚舜）

位在松山意舍酒店17樓的〈Que〉原木燒烤餐廳，除採光明亮並有不錯的景觀視野。（圖／姚舜）

牛排控或「嗜肉老饕」有新的食點過癮解饞了！看好「吃到飽」市場潛力， 台北松山意舍酒店17樓的〈Que原木燒烤餐廳〉決定於周六、周日與國定假日的「假日晚餐」時段，改成以Full Buffet全自助餐型式供餐，成人每人1380元＋10％，肉檯上以牛、豬、羊排排為主要賣點，餐期時間一到，取餐檯上可見以原木直火燒烤的〈爐烤澳洲和牛翼板牛排〉、〈美國Prime肋眼牛排〉、用整支羊腿烤製的〈紐西蘭羊排〉、、雲林〈究好豬里肌豬排〉，以及用牛腰臀肉串起烤製的〈原木燒烤巴西式森巴皇后牛排〉等，用平底鍋盛裝、一字排開，食客現點、再由廚師現切、現削盛盤，吃不夠再切再削，全都可一價吃到飽，肉控應會嗨翻並感到吃到賺到、「削」爆了！

Que原木燒烤餐廳〉的假日晚間Full Buffet全自助餐，企圖採「在精不在多」。「重點突破」策略攻堅，爭取食家饕客青睞。取餐檯上的菜式種類數量不算多，卻驚見整支〈伊比利火腿〉削下的火腿肉片、用油醋調味的〈羽衣甘藍沙拉〉，還有少見的〈威士忌起司〉，海鮮吧上則有滿滿的〈生魚酷多〉及鮮蝦，全都All You Can Eat吃到飽，知味識材的食家饕客 可以鎖定重點「強力攻堅」，回本不難。

吃到飽，很多消費者就愛吃到飽，除了觀光飯店多數都設有Buffet餐廳，上市櫃連鎖餐飲集團中，不少亦靠旗下吃到飽餐廳為集團創造強大營運動能、挹注主要營收。同樣是燒肉或火鍋店，姑不論菜色品質如何，以吃到飽型式供餐者，來客數與營業額通常比單點供餐的要高，這就是吃到飽業態的Power。

也就是吃到飽的集客力強大，台北萬豪酒店將在周一至周五的午餐時段，於〈Garden Kitchen〉供應Semi-buffet半自助餐。六福萬怡酒店則是將館內〈敘日〉全日餐廳由原Semi-buffet半自助餐式轉型為full buffet的全自助式餐餐。松山意舍酒店因17樓〈Que原木燒烤餐廳〉以semi-buffet半自助型式供應假日早午餐受到客人歡迎，所以決定自5月起，在假日晚餐時段於〈Que原木燒烤餐廳〉供應全自助餐。

過去，大型百匯自助餐廳立足市場，多以取餐區和菜式品項多樣，作為攻堅市場的亮點與賣點。但，如今吃到飽市場開始有轉向朝「主題化」、「取餐檯餐廳化」、「特色化」的趨勢發展。餐廳搶進吃到飽市場，不見得非得訴求「菜式多樣」，卻會強調「食材或菜餚獨特與罕有性」，一樣能達到成功集客的目的。例如「和牛吃到飽」、「龍蝦吃到飽」或「鱈場蟹吃到飽」、「黑鮪魚吃到飽」，最常被觀光飯店自助餐廳作為短期促銷用。

和牛、龍蝦、鱈場蟹的食材成本高，但「高成本」劃造了差異化賣點，形成「高競爭力」，餐廳飯店敢「砸重本」，也沒聽說蝕本賠錢的。也就是為了創造差異化賣點，並不會離「原木燒烤」的餐廳既有特色強項太遠，松山意舍酒店〈Que〉餐廳決定在假日晚餐改以全自助餐型式供餐時，聚焦主攻「牛、豬、羊排吃到飽」，buffet並另有現點現煮麵檯、海鮮檯、時令高纖沙拉吧、熱食檯、湯品、甜點與飲料，以及新鮮水果等無限取用。

肉檯，是吃到飽自助餐廳的「重點區」，Buffet餐廳如果缺了肉檯和日料海鮮檯，食客滿意度不會高。過去，肉檯上的主角就是Roast Beef爐烤牛肉，在保溫燈下，「一肉當關」、滿足肉控口慾。這幾年，Buffet餐廳競爭日熾，肉檯上也逐漸有了變化，除厚切Prime Rib外，豬腳、羊肩等也都上了肉檯，有些飯店甚至將〈戰斧牛排〉亦推上了檯面吸引客人。

這兩年，厚厚的整塊「大肉」，確實成了吃到飽自助餐廳的重要「武力」，但最多最多就是在肉檯上放4種肉，如今〈Que〉現切爐烤主餐檯上則一口氣提供〈澳洲和牛翼板牛排〉、〈美國Prime肋眼牛排〉、〈巴西梅花豬排〉、〈紐西蘭羊腿〉、〈紐西蘭羊肩〉與〈雲林豬里肌排〉，以及〈原木燒烤巴西式森巴皇后牛排〉等7種肉排，讓客人現點、廚師現切現削，無限供應，讓客人吃到飽，開了市場先例。

以軍刀現場削肉給客人吃食的〈巴西窯烤〉，多年前曾在台灣餐飲業紅極一時，〈Que原木燒烤餐廳〉假日晚餐供應的7種肉排中，〈巴西式森巴皇后牛排〉形色最搶眼，主廚將一塊塊厚厚、圓圓的牛腰臀肉，照巴西窯烤傳統方式用類似長劍的鋼片串起燒燒，並以桌邊服務方式現削，充滿儀式感的過程，勾起資深老饕昔日回億。

(工商 )