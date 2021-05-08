對於諾富特飯店會成為台灣防疫的重大破口，前國民黨立委孫大千指出，指揮中心和桃園市政府要負起完全的責任，陳時中和鄭文燦也不必互推責任，兩個人半斤八兩，一樣令人失望。

孫大千在臉書表示，指揮中心打從一開始就應該針對防疫旅館的標準作業流程做出明確而嚴格的要求，讓地方縣市政府衛生局在進行稽查的時候能夠有所本，而不是各自憑藉行政裁量和判斷來處理。

孫大千認為，就算防疫旅館要分層來收住檢疫者，也應該做好完善的分流措施，包含工作人員都應該分批分組。很顯然的，指揮中心過於大意才會造成如此嚴重的疫情破口。

他說，桃園市政府身為桃園市防疫旅館的主管機關，原本就應該針對市內所有的防疫旅館進行定期且嚴密的稽查措施，畢竟桃園市身處國門的第一線，而防疫旅館更是視同邊境防線。桃園市政府不可能不知道，按照目前的機制，防疫旅館若是要分層設置，一定要由主管機關查核後，審核通過後才能設置。

孫大千強調，桃園市政府早在今年二月得知諾富特飯店違反當時申請內容，有混住的情況發生，就應該積極介入糾正，並且立刻要求改善。而不是在那裡看著公文來，公文去，浪費了兩個月的時間，最後錯失黃金時間，一發而不可收拾。桃園市政府愧對國人，難辭其咎。

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(中時新聞網)