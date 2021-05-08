半導體檢測廠—閎康(3587)第1季稅後盈餘為1.09億元，年成長57.9%，創下歷年同期新高，單季每股盈餘為1.75元，由於市場需求暢旺，閎康4月合併營收為2.57億元，年成長6.11%，目前閎康檢測設備維持高利用率，並配合客戶需求持續擴產，業績後勢看好。

由於台灣實驗室表面分析(SA)營收增加，且中國大陸實驗室產品組合優化，閎康第1季合併營收為7.31億元，年成長8.04%，營業毛利為2.38億元，年成長31.49%，單季合併毛利率32.57%，年增5.73個百分點，營業淨利為1.42億元，年成長65.77%，稅後盈餘為1.09億元，年成長57.9%，單季每股盈餘為1.75元，營業毛利、營業淨利及稅後盈餘均創歷年同期新高。

閎康表示，表面分析是對固體表面或界面上只有幾個原子層厚的薄膜進行元素組成、結構和能態分析，主要目的即藉由分析手段，揭示材料之表面形貌、成分、結構或狀態，隨著先進製程的演進，現行電晶體架構之特性已近物理極限，研發人員不斷尋找新材料以優化電晶體特性，過程中即需進行大量分析，技術門檻相當高，同時也是高資本支出的項目；閎康近年來專精於表面分析，目前已建置亞洲最大產能，更是世界級大廠所倚重之實驗室，受惠先進製程以及第三代半導體需求旺盛，相關訂單自2020年下半年起即不斷攀升。

閎康獲利另一個成長動能為中國大陸實驗室產品組合優化，相較於陸資實驗室以可靠度分析(RA)為主，閎康在材料分析(MA)、故障分析(FA)領域檢測能量獨佔鰲頭，是其他同業沒有的競爭優勢，因此訂單持續增加。

閎康4月合併營收為2.57億元，年成長6.11%，累計前4月合併營收9.89億元，較去年同期成長7.53%。

閎康表示，檢測實驗室的核心能力來自於替客戶加快研發速度，閎康完整佈局MA、FA及RA三大業務，可提供客戶完善的一條龍服務。由於半導體為數項新興科技之核心，預期專注於半導體檢測的閎康重要性將持續提升，業績亦將伴隨產業需求大增而持續成長。

(時報資訊)