新冠肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心放寬公費疫苗接種標準，呼籲民眾盡快施打，歌手賴銘偉日前（6日）才在臉書發文透露打了AZ疫苗第一劑，並表示：「無頭痛發燒症狀，手臂輕微痠痛」，未料隔天竟出現發燒症狀，讓他趕緊將原本的工作取消，在家休養持續觀察。

賴銘偉日前施打完疫苗後，在臉書發文透露身體狀況，只見他寫道：「AZ疫苗第一劑Day1 接種至今約12小時，目前無頭痛發燒症狀，手臂輕微痠痛，繼續觀察」，看起來身體並無大礙，不過隔天去大賣場借廁所時，量體溫竟高達37.8度，導致警報聲響起引發關注，加上早上起床有點畏寒，便先吃成藥舒緩不適，沒想到看完醫生後，身體依舊不舒服，不得不取消晚上的演出。

AZ疫苗第一劑💉 Day2接種至今24小時 下午去大賣場借廁所時量體溫37.8度🤒️ 突然警報聲響起大家突然一陣關注🥶 注射處依然輕微痠痛 早上起床開始有點畏寒 傍晚吃了第一顆普拿疼舒緩不適 繼續觀察👀 由賴銘偉發佈於 2021年5月6日 星期四

今天凌晨時，賴銘偉再度發文透露身體狀況，他表示施打疫苗來到第3天，目前沒有發燒症狀，不過全身肌肉依舊痠痛和疲倦，目前唯一做的就是補充足量水份，並持續觀察身體狀況，對此，網友紛紛留言關切：「真的很不舒服的話，還是要通報去大醫院看診」、「非常時期要注意身體健康 」，對於有人詢問：「疫苗症候群會持續多久」，他則表示：「該幾天就會恢復了」。

AZ疫苗第一劑💉 Day3 今天已沒有發燒症狀 全身肌肉痠痛和疲倦 水份補充足量 繼續觀察👀 由賴銘偉發佈於 2021年5月7日 星期五

賴銘偉上個月9日在新加坡舉行演唱會，結束工作後返台後，進行14天隔離，賴銘偉也把隔離的14天記錄下來，分享體溫變化、防疫旅館伙食等，接著強調會趁隔離期間沉澱心情、創作更多歌曲，早日跟粉絲分享作品。

(中時新聞網)