氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式10天的模擬仍顯示，太平洋高壓勢力偏強，「滯留鋒」僵持在長江流域；看來下一波鋒面的南下，未來10天內機會渺茫。之後何時才有鋒面南下？超過10天的模式模擬，誤差已太大，不宜做為判斷的依據。

近期許多民眾觀察到大水蟻，吳德榮說，「大水蟻」常在梅雨季鋒前的暖氣團內，高溫、高濕的環境內爆發，暖氣團之後又常遇鋒面通過，並降下大雨，所以生活經驗才會把「大水蟻」爆發，當成是下大雨的先兆。但先決條件是，鋒面必須隨後即抵達，但很多時候，大氣的變化並非如此，例如前日「大水蟻」爆發，昨日開始這波滯留鋒一直停留在北部海面，並未南下觸及台灣；若這回把「大水蟻」拿來做出下大雨的預報，就不靈了。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天「滯留鋒」在北部海面徘徊，雖未觸及台灣陸地，但大氣不穩定度提高；各地為多雲時晴，有局部短暫雷陣雨，大部分在中部以北山區，少部分平地有受到影響的機率；各地白天暖熱，南部仍應防高溫。

吳德榮表示，10日至14日「滯留鋒」北移至東海徘徊，台灣各地為多雲時晴、「炎如盛夏」的天氣，各地區高溫將升至34度以上，中南部最高溫更可達36度以上；午後山區有局部短暫陣雨的機率，清晨西南部沿海偶有零星短暫雨的機率。

立夏梅雨到？3波鋒面雨連環炸 戴立綱曝降雨熱

(中時 )