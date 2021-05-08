諾富特飯店群聚新增本土病例，台中市政府經濟發展局長張峯源、副局長李逸安、主任祕書倪世齡兵分多路帶隊至第三公有市場、民意街攤販集中區、一中商圈及捷運夜市視察相關防疫作為，杜絕新冠肺炎病毒入侵，確保購物環境安全，呼籲民眾配合防疫措施，一起度過安心、安全、快樂的母親節。

經發局表示，疫情升溫，加強防疫措施刻不容緩，市府已要求市集攤商及商圈業者營業時全面佩戴口罩、每日加強攤位清潔、熟食攤加裝透明遮罩、小吃攤內用座位加裝隔板、公共區域每週全面清潔消毒、賣場出入口設置酒精自動噴霧消毒器、廁所提供肥皂加強洗手、加強防疫宣導等，全力阻絕疫病，維護消費者健康安全。

張峯源呼籲，請民眾進入市場、商圈及夜市等消費場所務必佩戴口罩，用酒精消毒，勤做手部清潔，保持1.5公尺以上安全社交距離，一律禁止試吃，配合相關防疫規定。如有未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

華航機師及諾富特飯店群聚感染事件延燒，社區感染風險提升，為確保購物環境安全，市府持續加強稽查，落實公共場所防疫，守護市民健康，共同做好防疫工作，杜絕飛沫傳染，阻絕疫病傳播，讓消費者可安心購物消費。

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(中時 )