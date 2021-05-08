巫師隊日本前鋒八村壘來到NBA第2個球季，本周他感嘆「幾乎每天都在網路收到種族歧視的留言」。他的弟弟八村阿蓮也成為目標，有網民攻擊他「你的出生是個錯誤」「快點去死」，阿蓮認為公開那些仇恨者的身分無助於解決問題，他只是希望大家意識到現在的種族歧視仍舊很嚴重。八村壘表示那些留言根本是家常便飯，傷心的是那些仇恨者不是美國人而是自家日本人。

八村阿蓮在推特寫道：「有些人以為日本沒有種族歧視，但仍有人會做出種族歧視的發言。」八村兄弟出生於日本北陸的富山縣，父親來自西非的貝南共和國，母親是日本人，所以他是非裔球員，他還有一個弟弟（阿蓮）以及兩個妹妹。

英媒BBS兩年前專題報導安土桃山時代「彌助」的故事，據載彌助是來自東非的黑奴，被歐洲傳教士帶來日本，體格高大強健，獲得當時日本強力大名織田信長提拔為武士，後來下落不明。日本以往是比較排外的民族，二戰後日本成立「日本黑人權益促進會」以減少國民對黑人的種族歧視。隨著人口結構老化、勞動力缺乏，日本的外國居民比例有上升趨勢。

八村壘是第一個選秀首輪就被選上進入NBA的日本球員（巫師隊第9順位），本季場均13.8分、5.5籃板、1.5助攻。NBA幾乎都是黑人球員，他在NBA可能還比較自在。他的弟弟阿蓮預計也將投入NBA選秀。

(中時新聞網)