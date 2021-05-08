梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)和網紅拳手羅根保羅(Logan Paul)將大戰日子排在今年6月6日，地點在佛羅里達州邁阿密硬石體育場，梅威瑟團隊前陣子在社群上發佈活動訊息，由於比賽可能採網路付費收看，獲勝拳手可能拿到破億美元(約28億台幣)收入。而此戰也引來外界關切，畢竟梅威瑟有「撈金天王」之稱，這場比賽大家或許是抱著他痛宰對手心情來看的。

而梅威瑟雖然將迎戰的對手只是個網紅，但他為了面子絲毫不敢鬆懈，昨天他為專心備戰這場比賽，已要求脫衣舞孃未婚女友安娜(Anna Monroe)搬出價值高達1100萬美元(約台幣3億)豪宅，看來他除了不想要有人打擾之外，也想趁機戒色，畢竟與未婚妻同住恐怕要消耗掉不少體力，他這個方式也讓外界嘖嘖稱奇，驚覺他這次完全認真起來了。

Floyd Mayweather 'KICKS OUT his girlfriend Anna Monroe, 29, from his Vegas mansion' to focus to boxing return against YouTuber Logan Paul https://t.co/cDziH9kBRx — MailOnline Sport (@MailSport) May 5, 2021

另外據消息人士告訴《太陽報》：「梅威瑟要求她出去，因他想在準備下場比賽時專注拳擊，但安娜一些朋友認為這舉動很怪，因為他的豪宅中，總共有11間臥室和14間浴室，還有兩間招待友人的私人會館，因此他有足夠空間來生活和練拳，但仍希望安娜離開以便他能集中精力，而安娜已搬回她的舊公寓。對她來說這是個充滿壓力的時期，但她正在試圖理解，知道自己也扮演著重要角色，所以仍支持梅威瑟的方法」。

而今天兩人在對決前也出現意外插曲，賽前記者會上，羅根保羅的弟弟傑克保羅跑來鬧場，不僅出言挑釁梅威瑟，還搶走他帽子，當場被梅威瑟狠揍。記者會上梅威瑟與羅根保羅互嗆，此時傑克保羅突然闖進場中，先與梅威瑟發生口角，接著竟出手搶下他帽子轉身跑走，梅威瑟快速追上去朝傑克猛揮拳，場面一陣混亂，而傑克也被打到眼睛瘀青。看來傑克保羅並沒有意識到梅威瑟有多重視這場比賽，而且還把未婚妻給趕出去。

另外梅威瑟如此認真練拳或許還有個目的，因為去年11月時傑克保羅曾在拳擊場上一拳KO前NBA「灌籃王」羅賓森(Nate Robisnon)讓他當場暈倒在地。事後身為羅賓森的好兄弟，梅威瑟也公開放話要替兄弟報仇，要傑克保羅出來面對，最後決定跟哥哥羅根保羅進行對決。相信這次梅威瑟已經下定決心要復仇了，先是趕走未婚妻，再於記者會給傑克保羅當頭棒喝，或許他的對手羅根保羅已經開始瑟瑟發抖了！

(中時新聞網)