台中市經濟發展局集結創業加速百強業師及在地公協會理事長，舉辦3場次系列媒合會，預計公開徵選全市至少15組具潛力團隊參與，並結合青商會「2021年在地優秀青年創業家選拔」活動，協助創業團隊成功打入產業鏈。

經發局長張峯源表示，市府為強化創業與在地產業資源介接，今年度擴大舉辦產業業師媒合會，除創業加速百強業師外，邀請天使創業投資股份有限公司、台灣工研新創協會、創智智權管理顧問、國聯創投、及在地公協會等重量級資源方參與，結合青商會、大專院校、中央育成計畫辦公室等單位，提供台中各領域具潛力的團隊、公司或二代、內部創業者等交流成長及各種商業合作可能。

首場媒合會6月10日以「青年與天使的約會」打頭陣，邀請台灣工研新創協會總會長暨聯茂電子股份有限公司創辦人高繼組進行Keynote Speech，並由天使創業投資股份有限公司

、創智智權管理顧問、國聯創投、敘欣（上海）管理諮詢、麥格會計師事務所、友機園生技企業及以勒智庫有限公司等知名創投及產業代表，以就業博覽會形式與創業團隊交流媒合，激勵更多有意願創業者勇敢邁進。

媒合會結合青商會「2021年在地優秀青年創業家選拔」，協助創業團隊成功打入產業鏈，活動將提供「銷售模式及核心價值確認」、「公司財務及股權結構」、「募資簡報製作技巧」及「找尋目標顧客」專業課程輔導，讓符合資格者運用媒合會機會表現自己，健全團隊體質與提高媒合成功率。

經發局表示，市府「青秀台中」青年政策多管齊下，設立青創夢想家單一服務窗口，提供資金協助、孵化培育、投資媒合、串聯交流、輔導取得政府資源等五大功能，打造台中市成為創業友善城市。

(中時 )