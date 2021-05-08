5月中會出現哪些幸運生肖呢？搜狐網命理專欄分享，生肖雞、牛及豬的人在5月中將會迎來好運來臨，事業熬過大難，可擺脫先前正財運受阻的情況，不僅桃花運會一路走高，更可升官發財，迎接名利雙收的未來。

▍1.生肖雞

生肖雞的朋友熬到5月中旬，先是運勢上吉，後大發橫財，有望擺脫上個月貴人運一般，以及收入和付出不成正比的狀況，機會一來，生意好、收入多，將會名利雙收。另外，對於單身的屬雞人來說，可能是好運引領姻緣，桃花運會一路走高，倘若想早日脫單獲得真愛，應該加倍努力賺錢。

▍2.生肖牛

生肖牛的人在步入5月中旬後，猶如掉進聚寶盆般，倘若把握住大運，將能一次迎來財氣和喜事，定能賺得豐厚家產。屬牛人會告別先前3個月橫財運受擋，並且總是接不住好運的現象，另一方面，屬牛人的好運更會觸動桃花，少數朋友桃花如虹，對於單身屬牛人而言，建議多出門走走邂逅新對象，不要總是窩在家裡。

▍3.生肖豬

屬豬的朋友進入5月中旬，審辨官碰巧得「貪狼」、「歲駕」吉星加身，這次好運有望改變先前正財運受阻，以及遇到了不少麻煩和困擾的處境，機緣一到，迎來開門紅，把握住這次機緣，桃花運將會順風順水，不僅有貴人幫忙、收入也上漲，姻緣更是甜蜜快樂。對於屬豬人來說，未來3個月偏財運大漲，正財方面也有較可觀的收穫，要記得「不積跬步，無以致千里」的道理，相信透過不斷奮鬥，在不久的將來必能升官、生意興隆。

(中時新聞網)