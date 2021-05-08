網路世界充滿虛假，總是與「真實」有段差距，尤其是網路交友與約炮，十之八九的照片都非本尊，一旦見了面原本的美麗幻想就會破滅！微博日前流傳一段影片，一位男子疑似在網路上看見一名貌美白皙長髮正妹，便相約到旅館開房間，不料看到本人後拿出照片一比對，當場傻眼問：「是妳本人嗎？」，沒想到女子卻笑著回說：「用美顏相機P了一丟丟」，短短30秒影片造成瘋傳。

男子拿出想約炮的女網友照片，見到本人後忍不住問：「這是妳本人嗎？」。（圖／翻攝自微博）

影片中，男子看到女子走進房間，就拿出手機裡的正妹照與本尊做比對，然後問：「這是妳本人嗎？」，女子被問後不覺得受辱，反而正經八百回答說：「是啊！不像嗎？」。

男子約炮的女網友本尊，難怪會質疑不是照片裡的人。（圖／翻攝自微博）

因為本人與照片有落差，男子仍存疑問：「不能說完全不像，只是有一點點像，因為照片與本人真的有點差距」。此時女子才笑著說：「真的是自己前兩天拍的照片，就用美顏相機P了一丟丟」。

男子聽完無奈的說：「嗯，妳這一丟丟，感覺挺不錯的。」這部影片看起來像是故意拍來調侃網路上的修圖的正妹，還紛紛吐槽男子、力挺女子：「看照片就該知道本人這樣了」、「其實還可以的，就是肉多了點」、「這個腿亮出來絕對值回票價」、「就是身粗腿細而已，顏值還過得去」、「這已經很真實了」。由於影片太搞笑，後來在網路造成瘋傳。

(中時新聞網)