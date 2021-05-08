【LIVE直播】馬英九出席「兩岸重開機、疫後新契機」研討會｜2021.05.08

前總統馬英九今於「兩岸重開機、疫後新契機」研討會表示，儘管兩岸緊張，但去年台灣對陸港出口大幅成長14.6％，占台整體出口43.9％，達歷史新高，超過扁馬時期。蔡總統喜孜孜分享此喜訊，但也暴露她任內台灣更依賴大陸的事實。過去民進黨經常罵他「傾中賣台，雞蛋只放在一個籃子裡」，蔡總統執政後，對陸出口依賴不降反升，「傾中賣台程度遠超過我。」

馬英九說，十年前，大陸知名青年作家韓寒來台訪問後，留下一句膾炙人口的名言：「兩岸最美麗的風景是人」。然而十年後，新冠肺炎來襲，民進黨政府卻刻意不讓「小明」回台，陸生來台也幾乎中斷，兩岸人民的敵意逐步升高。

他指出，兩岸關係惡化，大陸也有責任。2016年蔡總統上任後，12月中共軍機就開始在台海出沒，讓台灣民眾產生反感。2019年1月蔡總統把「九二共識」惡意誤導為「一國兩制」時，陸方卻未及時澄清，造成台灣民眾極大誤解，讓人遺憾。

馬英九引述，5月1日出版的英國「經濟學人（The Economist）週刊，封面故事「台灣：全世界最危險的地方（The most dangerous place on Earth）」，可見台灣身處戰爭邊緣，已是國際社會的共識。

他續說，台灣不少人天真地以為，中共不會犯台，就算中共犯台，美、日一定會出兵馳援。但事實上，美國對臺政策一向只是「出售武器，提供情報，協助台灣自衛」。上個月11日美國國務卿布林肯受訪時說，美國對臺灣的自衛能力有嚴肅的承諾，但被問到大陸若犯臺，美國是否出兵救援？他卻以「假設性問題」拒絕評論。

因此，他呼籲兩岸「重新開機」，第一步就是「重啟對話」。這一點國內外都有共識，這是蔡總統剩下三年任期最重要職責與任務。「我在此誠懇呼籲，跟臺灣利害關係最深的美國與日本都希望兩岸重啟對話，兩岸雙方都有責任。」既然蔡英文無法拿出新的方案，那就請她先回到2015年競選總統時喊出的「維持現狀」的政見：維持馬政府執政時的現狀，那就是回到「原汁原味的九二共識」。

馬英九強調，這個兩岸都接受的共識，迄今仍未改變。蔡總統雖刻意污衊「九二共識等同一國兩制」，但大陸國台辦最近已數度還原1992年的歷史。上月，國台辦發言人馬曉光公開強調在「九二共識」中，「對於一個中國的政治意涵，雙方做擱置爭議的處理。他完全未提「一國兩制」，反而一再重申「雙方對於一個中國的涵義，認知各有不同。」顯然已在開闢出口。這與我們主張的「一個中國，各自表述」，「殊途同歸」，可見陸方已不再否定「一中各表」。

(中時 )