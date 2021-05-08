黃暐瀚接噩耗最先聯繫同窗副分局長 黃：盼母親生命換更少人受害

知名媒體人黃暐瀚70歲老母，母親節前夕遭酒駕美髮師開賓士撞斃，引發社會譁然。由於酒駕釀禍事件屢傳不鮮，各界因此紛紛正視刑責是否過輕的問題，如高雄一名5年內3度酒駕的黃姓男子，2020年被法院判處4個月，得易科罰金，檢察官於是特別在傳票上註記不准易科罰金要入監，儘管黃男最後因不服向法院聲明異議，高雄地院裁定撤銷，不過國家刑罰對酒駕容忍度明顯越來越低。

據判決書內容指出，高雄一名5年內3度酒駕的42歲黃姓男子，2016年6月因酒測值達每公升0.83毫克，被依酒後駕車之公共危險罪3月確定；隔年6月又因酒駕被判刑3月、併科罰金1萬5000元確定。無奈國家一罰再罰，嗜酒如命的黃男就是沒在怕，2020年9月29日上午8時許，黃男又滿臉通紅、醉醺醺的騎車上路，被警攔檢後發現酒測值達每公升0.49毫克，立即被移送法辦。

面對酒後駕車之公共危險罪3次以上的慣犯，不少檢察官為了震撼教育，通常會讓他們吃牢飯，不准易科罰金。因此高雄地院2020年11月，一審雖判黃男4月徒刑，並在主文諭知「如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。」但2021年3月24日，高雄檢檢察官簽發執行傳票時另附註：「屢犯酒駕，不准聲請易科罰金及易服社會勞動，當日應入監執行，如不服檢察官之指揮，得於到庭日前向本署檢察官陳述意見」，並傳喚黃男於4月22日到案執行。

本來開心能易科罰金不再上訴的黃男，收到該傳票後嚇壞，為免吃牢飯立馬向法院聲明異議，審酌他未事先被通知到案說明或賦予陳述意見的機會，加上本身是餐廳負責人，負擔多位員工生計，另外又需要扶養未成年子女，病況還得定期上門診追蹤，因此請求法院撤銷處分。

對此高雄地院認為，根據《刑法》第41條第1項規定，檢察官對於得易科罰金案件的指揮執行，如果認為受刑人確有因不執行所宣告之刑，難收矯正之效，或難以維持法秩序者，雖然能不准予易科罰金，但重大剝奪受刑人人身自由的強制處分，應要賦予受刑人陳述意見的機會，或許受刑人能及時提供答辯進行防禦，或改聲請易服社會勞動，因此撤銷裁定，希望檢察官改變准否易刑處分的決定，也不違背《憲法》保障人權及訴訟權的宗旨。

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(中時新聞網)