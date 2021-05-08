曾榮獲金鐘獎編劇的杜政哲，最新執導的青春校園純愛電影作品《我吃了那男孩一整年的早餐》，正在台中取景，劇中重要的場景「早餐店」，將帶領觀眾回到美好的學生時期。台中市影視發展基金會執行長林筱淇及新聞局探班並致贈台中特產，杜政哲表示，「台中是一座創造影視發展、觀光商機的美麗城市！」

新聞局表示，《我吃了那男孩一整年的早餐》全片有百分之二十以上場景在台中拍攝，包括黎明新村、秋紅谷生態公園、劇中重要的場景「早餐店」，成為影迷們朝聖打卡的景點外，很多影迷揪團來台中吃早餐之旅。

林筱淇指出，電影由金鐘獎最佳編劇杜政哲編劇執導、華映娛樂負責人梁宏志、天際娛樂負責人劉創道及總監王慧珍共同監製。2020年由梁宏志監製出品的《可不可以，你也剛好喜歡我》創下近8000萬票房，成為年度暑期國片票房冠軍，讓影迷加倍期待《我吃了那男孩一整年的早餐》這部校園純愛電影上映。

台中市影視發展基金會說，台中天氣好、景色優美，台中市影視發展基金會近年來成立協拍單一窗口，主動協尋場地及提供拍攝景點諮詢服務，提供劇組第一線支援，讓劇組來台中拍攝時備感溫馨。

「台中是一座創造影視發展、觀光商機的美麗城市！」杜政哲強調，從場勘到拍攝期間都有協拍人員大力協助，讓拍攝相當順利，他也稱讚台中的天氣非常適合拍片，絕對會把台中的美呈現給觀眾影迷。

新聞局表示，《我吃了那男孩一整年的早餐》全片改編自2016年出版的同名小說，除擁有金獎級主創團隊，演員陣容李沐、宋柏緯、婁峻碩、何思靜、林鶴軒等台灣新生代人氣歌手及演員。

(中時 )