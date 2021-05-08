台中欄架男神陳傑爭取進軍東京奧運，9日將接受日本奧會與日本田徑協會邀請，前往日本東京由挑戰東京奧運測試賽暨世界田總洲際挑戰賽，爭取前進奧運積分，台中市運動局長李昱叡表示，「台中以陳傑為榮！」祝福陳傑如願拿到東京奧運門票。

運動局指出，東京奧運測試賽暨世界田總洲際挑戰賽，9日在奧運主場館（新國立競技場）舉行，為世界田總金標的A級賽事，日本政府因應疫情採取體育泡泡模式，台灣田徑種類僅有3名選手獲邀，陳傑即為其中之一，希望延續在2019年亞洲田徑錦標賽勇奪銀牌的氣勢，順利叩關東京奧運。

陳傑為亞洲400公尺跨欄項目的名將（最佳成績48秒92），同時也坐擁400公尺（46秒35）、1600公尺（3分06秒51）二項全國紀錄，身為台中人的陳傑也是優秀原住民運動員楷模，在過去6屆全國運動會中，為台中市共奪下16面金牌，台灣之光、更是台中之光。

李昱叡說，感謝陳傑過去對體壇付出，此次為第三次挑戰叩關奧運殿堂，相信陳傑能成功奪下東奧資格，也期待在接續7月份的東京奧運、以及10月份的全國運動會場上，繼續發光發熱、再創佳績。

(中時 )